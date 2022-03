El Festival de Cine inaugura su 25ª edición en una gala especial con 3.000 personas

Pepón Nieto, Manolo García, Pol Granch, Guitarricadelafuente o Camela protagonizan la apertura del certamen en el Palacio de Deportes

El actor Pepón Nieto ha sido el encargado de conducir la gala inaugural de la edición número 25 del Festival de Cine de Málaga que, por primera vez, se ha celebrado en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de la ciudad andaluza. Unas 3.000 personas se han dado cita este viernes 18 en el espacio deportivo para arrancar una semana intensa de cine y cultura.

Hasta el 27 de marzo, la ciudad acoge una amplia programación de largometrajes, conciertos, gastronomía, exposiciones, premios y homenajes que marcarán esta cita anual que, tras dos años de pandemia, vuelve a recuperar espacios para el encuentro y el evento social. Y es que el de Málaga es "el festival del público", como ha manifestado en la gala Nieto.

Han sido muchas las personalidades del mundo de la cultura que han querido estar presentes en la ceremonia de inauguración: por el 'photocall' del Martín Carpena han desfilado actores y directores como Luis Tosar, Jorge Coira, Miguel Ángel Muñoz, Milena Smit, Maggie Civantos, Miren Ibarguren, Eva Ugarte, Daniel Guzmán o Rubén Ochandiano, entre muchos más.

También han pasado por el 'photocall' el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; el presidente de la Junta, Juanma Moreno; la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejal de Cultura Noelia Losada; y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, además de directores y programadores de diferentes festivales nacionales.

La gala en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena ha estado amenizada por diversas actuaciones musicales; el encargado de abrir la ceremonia ha sido el músico barcelonés Manolo García, que ha interpretado en formato acústico junto a su banda las canciones 'A San Fernando, un ratito a pie y otro caminando' y la recién publicada 'Laberinto de sueños'.

Los jóvenes artistas Antonio Peula y Belén Bouzas han ofrecido un espectáculo de danza y música que ha servido de homenaje y recuerdo a los afectados por la guerra en Ucrania, mientras que el actor y cantante Pol Granch también ha sido uno de los protagonistas musicales de la noche al interpretar la canción 'No pegamos' sobre el escenario del Martín Carpena. Por su parte, el cantautor Guitarricadelafuente ha emocionado al público con su interpretación de 'Malagueña salerosa'.

Entre actuación y homenajes, el actor Pepón Nieto y las presentadoras Noemí Ruiz y Celia Bermejo han conducido una gala divertida y simpática en la que se ha reivindicado el cine español y la importancia de volver a las salas. También se ha repasado la trayectoria del Festival de Málaga a lo largo de sus 25 ediciones.

SECCIÓN OFICIAL

Durante la gala se ha recordado la lista de películas que forman parte de la Sección Oficial de esta edición. La cinta 'Código Emperador' ha inaugurado este viernes el festival, que ofrecerá en su Sección Oficial 21 largometrajes (13 españoles y ocho latinoamericanos), 19 de ellos a concurso.

Completan la lista de películas 'Llenos de gracia' de Roberto Bueso, fuera de concurso; 'Alcarràs', de Carla Simón, Oso de Oro en Berlín y que no compite; 'Canallas', de Dani Guzmán; 'La maniobra de la tortuga', de Juan Miguel del Castillo; 'Las niñas de cristal', de Jota Linares; 'Llegaron de noche', de Imanol Uribe; y las españolas 'El test', de Dani de la Orden; 'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa; 'La cima', de Ibón Cormenzana; 'Mi vacío y yo', de Adrián Silvestre; 'Nosaltres no ens matarem amb pistoles' (Nosotras no nos mataremos con pistolas), de María Ripoll; y 'La voluntaria', de Nely Reguera.

Respecto a la participación de películas latinoamericanas, el Festival de Málaga ha seleccionado 'The Gigantes' de Beatriz Sanchís (México y EEUU); 'A Mäe' (La madre), de Cristiano Burlán (Brasil); 'Lo invisible', de Javier Andrade (Ecuador y Francia); 'Utama', de Alejandro Loayza Grisi (Bolivia, Uruguay y Francia), película ganadora del Premio del Jurado del Festival de Sundance; 'Mensajes privados', de Matías Bizé (Chile); 'Almost in Love' (Ámame), de Leonardo Brzezicki (Argentina); 'Cadejo Blanco', de Justin Lerner (Guatemala); y 'Libre, de Natural Arpajou (Argentina).

HOMENAJES

El actor Miguel Rellán ha recibido en la gala la Biznaga 'Ciudad del Paraíso', dedicada a los "imprescindibles" del cine español. David Serrano ha sido el encargado de hacerle entrega del reconocimiento.

También se han recordado durante el acto el resto de premios y homenajeados: el Premio Málaga-Diario Sur, para el conjunto del cine español, representado por la Academia de Cine; el Premio Retrospectiva-Málaga Hoy, para la actriz argentina Mercedes Morán; el premio Málaga Talent-La Opinión de Málaga, para Javier Ambrossi y Javier Calvo; y el premio Ricardo Franco-Academia de Cine, dedicado a los oficios del cine, para la directora de producción Sol Carnicero, así como la Biznaga de Honor para el director Carlos Saura.

La Película de Oro del 25º Festival de Málaga es 'El bosque del lobo', un clásico de 1970 de Pedro Olea, que sirve como homenaje al actor José Luis López Vázquez en el centenario de su nacimiento.