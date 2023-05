Festival de Cine Fantástico de Bilbao proyecta este lunes el largometraje 'Wolfkin', de Jacques Molitor

El Festival de Cine Fantástico de Bilbao- Fant proyecta este lunes, a partir de las 20.00 horas en los Cines Gólem - Alhóndiga, el largometraje 'Wolfkin', dirigido por Jacques Molitor.

Según ha informado el Ayuntamiento bilbaíno, el director del festival, Justo Ezenarro, y James Molitor, director del largometraje, han presentado la película en rueda de prensa.

En el largometraje, Elaine es una madre soltera cuyo hijo se está transformando en algo diferente, lo que hace que busque ayuda de la familia del padre del niño.

Jacques Molitor nació en Luxemburgo y ha cursado estudios de cine en Bélgica y California. En 2008 rodó 'With the Dust', su primer cortometraje profesional. El documental 'Sweetheart Come', su primer largometraje, se estrenó en el Festival de Namur en 2012. En 2015 salta a la ficción con 'Mammejong'. También ha codirigido la primera temporada de la serie belga 'Coyotes'.

Wolfkin es una de las 17 películas que participan en la Sección Oficial de Fant y opta al premio al Mejor Largometraje, dotado con 3.500 euros.