El festival Cala Mijas se consolida y logra un impacto económico de casi 22 millones de euros

El festival de música Cala Mijas se consolida y logra un impacto económico de casi 22 millones de euros, así como la asitencia de 110.000 personas que no quisieron perderse la segunda edición de este encuentro que durante tres días reunió a destacados artistas y grupos nacionales e internacionales.

"Cala Mijas se posiciona como uno de los grandes festivales a nivel internacional y que se prevé siga creciendo en los próximo años situando a Mijas y a la Costa del Sol como epicentro de la buena música y la cultura", ha asegurado el alcalde de la ciudad, Josele González.

El regidor considera que la imagen de Mijas se ha visto reforzada a todos los niveles gracias a la celebración de este evento por el que apostaban desde el gobierno local y que daba el pistoletazo de salida en 2022.

"Estamos muy satisfechos con la acogida que ha tenido esta segunda edición y con el desarrollo de la misma. No sólo hemos vuelto a posicionar a Mijas a nivel internacional, sino que lo hemos hecho con la mejor imagen posible, la de un festival abierto a todas la edades y gustos, con un recinto abierto e integrado en la naturaleza que ha dado cabida a tres días de buena música de manos de más de 70 artistas de renombre internacional", ha dicho.

Y es que según los cálculos iniciales, y en base a la repercusión de este tipo de festivales ya consolidados en otras provinciales del país, desde el Ayuntamiento estiman un impacto económico de cerca de 22 millones de euros en la localidad y en toda la Costa del Sol, tanto por su impacto económico directo como por el impacto mediático que supone un evento de tal magnitud.

"El festival Cala Mijas ha supuesto, al igual que ya lo fue en 2022, un revulsivo de la economía mijeña y de toda la provincia, y es que con el aumento de asistentes y visitantes, nuestra ciudad y otras cercanas se han llenado de vida y color, siendo habitual en estos días ver las terrazas, restaurantes y comercios con muchos más usuarios, con la pulsera del festival, que han podido disfrutar de la mejor gastronomía, comercios y alojamientos en un enclave único en toda Andalucía", resalta el regidor.

En esta línea se ha pronunciado la responsable de Comunicación de Cala Mijas, Eva Castillo: "Estamos muy contentos porque después de un año de trabajo creemos que hemos cumplido nuestros objetivos: mantener la calidad musical de la primera edición, mejorar la experiencia del público y multiplicar el impacto positivo del festival en lo social, cultural y económico".

Una segunda edición que ha vuelto a destacar por su buena organización, siendo claves la seguridad, la movilidad y la limpieza. Tres jornadas en los que los asistentes de origen nacional también venían pisando fuerte. "Hemos contado con asistentes de toda España y en especial de Andalucía, Madrid, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, que han podido beneficiarse además del amplio dispositivo de movilidad establecido para facilitar la llegada desde cualquier rincón y durante estos días para el acceso tanto al recinto como a la zona de playa", ha señalado la concejala de Fiestas, Tamara Vera.

La edil añade: "Hemos apostado desde el primer momento por la acogida de un festival sólido, que mira al futuro y que busca crecer edición tras edición de la mano de sus asistentes ofreciendo un cartel de primer nivel y para todos los gustos".

Para Vera, "La Cala ha sido sin lugar a dudas epicentro de la mejor música este fin del verano, de una oferta única que nos posiciona ya como referentes dentro del circuito de festivales del país y que ha logrado expandir la marca Mijas fuera de nuestras fronteras. En esta edición, hemos trabajado sin descanso para mejorar aún más los servicios que ofrecemos tanto fuera como dentro del recinto Sonora Mijas y hemos logrado que los asistentes disfruten de un gran ambiente y de la experiencia en su totalidad, de modo que ya muchos piensan en volver a visitarnos en 2024".

Durante estos tres días, en los que no se han registrado incidentes, "la nuestra es una ciudad multicultural que demandaba este tipo de eventos de gran nivel que además de posicionar la ciudad a todos los niveles supusiera asimismo una inyección económica en la zona máxime a finales de verano, cuando la recepción de visitantes comienza a bajar", explica González.

Florence + The Machine, Arcade Fire o The Strokes, The Blaze, M83, Lori Meyers, Underworld, Metronomy o José González, Belle & Sebastian, Amaia, Duki o Arca y promesas al alza como Ethel Cain, Judeline o La Élite, son sólo una muestra del gran cartel presentado para esta segunda edición que concluía con un gran éxito de crítica y público el pasado sábado 2 de septiembre, y que ha anunciado fechas para el 2024.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

MOVILIDAD, SEGURIDAD Y LIMIEZA

En lo que respecta a materia de seguridad el festival, se saldaba sin incidentes e iniciaba esta segunda edición con un dispositivo especial, en coordinación entre Guardia Civil, Policía Local de Mijas, Protección Civil y personal de seguridad del festival, velando por el bienestar de las personas asistentes, (muchas familias al completo con menores), siendo el buen ambiente la línea predominante durante estos tres días.

Asimismo, Ayuntamiento y Organización realizaban un gran esfuerzo en materia de coordinación de movilidad, con tres parkings ubicados en El Hipódromo, El Lagar y Las Lagunas y autobuses lanzaderas gratuitos que conectaban cada parking con el festival en un amplio horario, facilitando en todo momento el desplazamiento de los asistentes al recinto, así como con el refuerzo de las líneas del Consorcio de Transportes. Del mismo modo se llevó a cabo un dispositivo especial de control de los accesos y del tráfico rodado en la zona que facilitó el acceso fluido al recinto.

En lo que a limpieza se refiere, el Consistorio realizaba un gran esfuerzo para que las calles de Mijas lucieran en perfecto estado en todo momento, aumentando las labores de limpieza y recogida de residuos especialmente en la zona de La Cala en varias franjas horarias, en el que participaron los servicios de Limpieza Municipales, Renta Básica y la empresa contratada por la Organización.

Con el objetivo de mantener los niveles óptimos de limpieza se instalaron asimismo un total de 315 contenedores, y se ha realizado un repaso constante de la limpieza viaria, que ha repercutido de forma directa en la imagen mostrada de la localidad a los asistentes al festival llegados de todos los rincones.