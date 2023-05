El Festival Cádiz en Danza convertirá en escenarios los edificios municipales de la capital

Artistas de la danza de Cádiz, Navarra, Extremadura, Andalucía, Madrid, País Vasco, Italia, Francia, Ecuador y Túnez, con diferentes lenguajes y discursos, llegarán a los edificios municipales de Cádiz, que vuelven a convertirse en espacios escénicos para la 21 edición del Festival Internacional Cádiz en Danza, uno de los eventos coreográficos más celebrados del panorama nacional.

Entre los días 10 y 17 de junio de 2023, el ECCO, la Casa de Iberoamérica, el Castillo de Santa Catalina y el Baluarte de la Candelaria acogerán esta edición las piezas de Albacalí, Led Silhouette, Chey Jurado & Javito Mario, María del Mar Suátrez 'La Chachi', Tania Garrido, Alessandro Sciarroni, No Man's Land, Haatik y Carmen Fumero & Dácil González, ha detallado la organización en una nota.

En concreto, el 10 de junio a las 10,30 horas, el festival comenzará en el Espacio de Cultura Contemporánea ECCO con el taller de danza para toda la familia 'Alicia a través de la danza' de la Cia. Albacalí. En el mismo espacio, el lunes 12 a las 20,00 horas, se podrá ver el solo 'Pupa' de Tania Garrido, una creación escénica que juega con la etimología de la palabra del título combinando las metamorfosis de la zoología con el lenguaje infantil.

La Casa de Iberoamerica tendrá un especial protagonismo este año en el Festival, bien como espacio para las Jornadas Profesionales que se celebrarán los días 15 y 16 de junio, bien como escenario para la danza.

Así el domingo 11 de junio, a las 19,00 horas, podremos ver un programa doble compuesto por la pieza de estreno en Andalucía 'Los perros' de los navarros Martxel Rodriguez y Jon López de la Cía. Led Silhouette, una propuesta que viaja hacia la catarsis en un trance pasional por la repetición y en constante cruce de tiempos y de lenguajes.

A continuación, el dúo formado por Chey Jurado & Javito Mario presentarán 'Samsara', coreografía sobre la búsqueda de identidad diseñada durante la época de confinamiento e integrada en el circuito Acieloabierto 2023.

Este espacio acogerá también el viernes 16 de junio el pase del site-specific 'Save the last dance for me', en el que el prestigioso artista italiano Alessandro Sciarroni, León de Oro de la Bienal de Venecia en 2019 por los logros de toda una vida dedicada a la danza, junto a otros dos bailarines, recupera la polka chinata, una danza boloñesa de principios del siglo XX.

Aquí también se podrá ver el primer pase de la pieza Premio SóLODOS en Danza en Costa Rica2020 'Me fui con tu nombre' de la Cía. No Man's Land, integrada por artistas de Ecuador, Francia y Túnez, especialmente dedicados a vincular desde la danza contemporánea, el diálogo con diversos lenguajes artísticos, para elaborar un discurso de contenido social. La pieza tendrá un segundo pase en el Espacio Entrecatedrales, el sábado 17 a las 12,00 horas.

La Casa de Iberoamérica cierra su participación en el Festival el sábado 17 a las 20,00 horas, con la pieza 'Mutable', el primer proyecto de colaboración entre las bailarinas canarias Carmen Fumero y Dácil González, Premio Nacional de Danza 2019. Ambas componen una pieza museística para ser contemplada en la que participa también la cantante y compositora Aurora Arteaga.

El Castillo de Santa Catalina acogerá en esta programación un único espectáculo, en concreto el domingo 11 de junio a las 21,30 horas. Será 'Taranto Aleatorio' de la malagueña María del Mar Suárez 'La Chachi', una reformulación del clásico palo flamenco en un tiempo indeterminado. La artista ofrecerá también una masterclass, gratuita previa inscripción, el lunes 12 en el Centro Flamenco de la Merced.

Por su parte, el Baluarte de la Candelaria también servirá como entorno para ofrecer las masterclasses de Marco d'Agostini, Arnau Pérez y Alessandro Sciarroni, y como espacio escénico el viernes 16 de junio a las 21,30 horas para disfrutar de la pieza del circuito Acieloabierto 2023 'UR', de la Cía vasca Haatik que obtuvo cinco candidaturas en los Premios Max 2023.

El Festival Cádiz en Danza es una iniciativa de la Delegación Municipal de Cultura y Fiestas y la Delegación Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz, con la colaboración y el apoyo del Instituto Italiano di Cultura di Madrid y del Ministero della Cultura -Direzione Generale Spettacolo, en el marco del Programa Tempi Di Danza, bajo los auspicios de la embajada de Italia en Madrid.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cádiz en Danza pertenece a la Red de Festivales Acieloabierto y afianza su colaboración con diferentes festivales y redes de la danza contemporánea, como la Plataforma Andaluza de Profesionales de la Danza PAD, la Plataforma MásDa, Masdanza en Las Palma de Gran Canaria, Certamen Coreográfico de Madrid Pasoa2, Festival Escena Patrimonio, Dansa Valencia, Teatroo L'Ártesal del Prat de Llobregat o Escalante Centro Teatral.