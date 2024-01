Ferraz eleva el tono ante Page tras la tensión por sus críticas a la ley de amnistía

(Actualiza la NA3364 con la réplica de Emiliano García-Page y con críticas de José Luis Ábalos)

La dirección del PSOE ha salido este miércoles públicamente al paso de las últimas declaraciones de Emiliano García-Page contra la ley de amnistía y ha elevado el tono de su respuesta a la actitud que viene manteniendo el presidente de Castilla-La Mancha contra algunas de las políticas del Gobierno.

Las palabras de Page en las que, durante su visita a Fitur, ha situado a su partido en "el extrarradio de la Constitución", han provocado que, a diferencia de otras ocasiones, la cúpula socialista haya respondido de forma clara y evidenciando su malestar.

El primero en reprochar esa actitud ha sido el ministro de Transportes y también miembro de la Ejecutiva socialista desde este mes, Óscar Puente, quien ha asegurado que quien está "en el extrarradio del PSOE" es el presidente castellano-manchego.

Una acusación realizada en declaraciones a los periodistas, mientras que el número tres del PSOE, su secretario de Organización, Santos Cerdán, ha optado por las redes sociales como vía para contestar a su compañero de partido.

"Todo terrorismo es malo. El problema planteado por otros es qué es terrorismo. Creo que la gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo", le ha contestado después de que Page afirmara también que no se siente cómodo con la definición de terrorismo que se ha introducido en la ley y señalara: "No hay terrorismo bueno y terrorismo malo, el terrorismo es terrorismo, terrorismo significa tener intención de generar terror".

Fuentes de la dirección socialista han ahondado en sus críticas y han señalado a Efe que "desde luego, los miles de concejales y concejalas, las decenas de miles de militantes, los cargos públicos y los millones de votantes del PSOE no están en el extrarradio de la Constitución".

"Forman parte -han añadido- del partido político que más protege la Constitución y las instituciones que de ella emanan ante un Partido Popular y sus aliados neofascistas que están en el desprestigio diario de todas ellas e incumpliendo la Constitución desde hace cinco años con el Consejo General del Poder Judicial".

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha acusado a Page de "entenderse amigablemente" con quien comete "tropelías" como bloquear la renovación del Poder Judicial, "deslegitima" al Tribunal Constitucional, "desprecia" al Congreso o espía y elabora "informes falsos para destruir a los adversarios", en alusión al PP, mientras denosta "permanentemente" la tarea de sus compañeros.

"Si no te sale ayudar al compañero, al menos no ayudes al adversario. Recuerda que ganamos desde el orgullo de ser socialistas pero es el PSOE quien gana. Al final la gente prefiere siempre el original a la copia. No lo olvides!", ha escrito el diputado del PSOE en X.

También desde la dirección del PSOE se ha reconocido el malestar que genera que Page haya expuesto sus sospechas de que habrá más cambios en la ley, "hasta "la última exigencia que tenga" el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

El presidente de Castilla-La Mancha ha salido al paso de las críticas en su contra replicando que quien gana a la "derecha y la extrema derecha en este país no está en ningún extrarradio" y asegurando que se ha pasado toda su vida ganando al PP y le gustaría "que todos los demás hicieran lo mismo, ganar al PP".

Page ha agregado que el PSOE "está dentro de la Constitución" y ha argumentado que son los independentistas catalanes quienes quieren llevar a los socialistas "a la frontera, al extrarradio" y ha señalado al expresident Carles Puigdemont como "el problema" porque pretende que el PSOE "se salga de su sitio".

El cruce de declaraciones de este miércoles entre Ferraz y el presidente castellano-manchego supone un nuevo capítulo de unas difíciles relaciones después de que el barón socialista se haya convertido en una de las escasas voces con peso en el PSOE en contra de la amnistía.

Page no estuvo presente el pasado fin de semana en la convención que celebró el PSOE en A Coruña porque programó para esas fechas un viaje oficial a China.

Sí expresó su rechazo a la amnistía ante el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en la reunión del Comité Federal socialista del pasado 28 de octubre en la que Pedro Sánchez defendió esa medida de gracia para conseguir una investidura que se materializó el 16 de noviembre.