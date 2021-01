Fernando Simón: "Nuestras UCIS van a sufrir en los próximos días"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comparecido esta tarde para dar a conocer la situación epidemiológica en un momento en el que la curva, tanto de contagios como de incidencia acumulada está disparada sin control y está obligando a muchas comunidades autónomas a endurecer las medidas restrictivas para detener la expansión del virus.

La ocupación hospitalaria es actualmente del 15 por ciento y la ocupación en las UCI está por encima del 25 por ciento, lo cual "nos pone en una situación muy complicada". Además ha indicado que ha habido "un cambio significativo de la tendencia" en la gran mayoría de las comunidades autónomas desde los días ocho y nueve de enero. No obstante se trata de un incremento "podría ser relativamente controlado con las medidas que se han ido tomando desde esas fechas".

Con respeto a la vacunación en España, Fernando Simón ha agradecido a todas aquellas personas que han difundido información veraz sobre la vacuna, así como aquellas que han mostrado su disposición para vacunarse. Es más, ha anunciado que la cantidad de ciudadanos que han rechazado la vacuna "ha sido mínima".

¿Un nuevo confinamiento?

Andalucía y Castilla y León ya han pedido al Gobierno que recurra al confinamiento domiciliario. En este punto, Simón ha insistido en que las medidas que se han tomado en España, en su conjunto, tiene un "efecto similar". No obstante, sí ha admitido que "el confinamiento está ahí" y si es necesario recurrir a él, se hará. Por otro lado, y de momento, "con las características de esta tercera ola no parece necesario". De hecho, Simón ha asegurado que la tercera ola "no es igual que la segunda pero tampoco hay una diferencia más exagerada".

Por otro lado, sí ha advertido que "nuestras UCIS van a sufrir en los próximos días y habrá que sufrir incremento en los hospitales". Por ello ha considerado necesario "evitar tener contactos de riesgo" o intentar "limitar las situaciones en las que se puede producir ese contacto de riesgo". En este punto ha admitido que la llegada de la borrasca Filomena, que ha obligado a muchas personas a permanecer en sus casas debido a la imposibilidad de salir, "tendrá algun efecto indirectamente en esta tercera ola" pero por el momento "no sabemos cuánto será".

Sobre la variante británica

Fernando Simón ha explicado que esta nueva variante "ha tenido un efecto muy pequeño hasta ahora" pero sí admite que es algo que "nos preocupa a todos". Por el momento en España hay 88 confirmados de esta variación pero hay más de 200 casos bajo estudio. Por ello ha pedido ver "cómo evoluciona la cepa".