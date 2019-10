Una de las sentencias más esperadas de los últimos años e incluso del período democrático, se ha dado a conocer este lunes por parte del Tribunal Supremo, que pasará a la historia después de haber condenado a trece años de prisión al líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos.

Según la sentencia, Junqueras tuvo un "destacado papel en el proceso que condujo a la inobservancia de las leyes y al contumaz desprecio a las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña."

Por su parte, el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han sido condenados a penas de nueve años de prisión y nueve de inhabilitación por un delito de sedición por la "contribución necesaria" de las entidades soberanistas en el "procés".

La expresidenta del Parlament, Carmen Forcadell, ha sido condenada a 11 años y medio de prisión por un delito de sedición por el papel "decisivo" que tuvo en crear una "legalidad paralela carente de validez" desde su "privilegiada posición" como presidenta de la cámara autonómica.

El director de ‘La Tarde’, Fernando de Haro, ha expresado su opinión ante esta sentencia del Alto Tribunal, afirmando que “en los próximos días leeremos despacio la sentencia del Supremo, pero hay que comentar que la sentencia es el Estado de Derecho en acto. Nos hemos pasado meses y años diciendo que las leyes se tienen que cumplir, y ya se ha cumplido por boca de los jueces, por lo que ahora no vale pedir que el Estado de Derecho sea eficaz y actúe, pero si no me gusta lo que dictamina, digo que no me gusta el Estado de Derecho.”

Por otro lado, De Haro ha comentado que el razonamiento de los magistrados sobre el tipo penal de sedición y no de rebelión es contundente: “No solo hace falta violencia para que se consiguiese el objetivo de atacar el orden constitucional, sino que tiene que haber una proporción. La violencia tendría que haber sido suficiente para provocar la secesión. Y como la violencia no ha sido suficiente, no se puede estimar delito de rebelión. El argumento por tanto me parece contundente.”

Por último, el presentador de ‘La Tarde’ apunta que no se establece un mínimo para que se dé el tercer grado penitenciario a los condenados: “Los jueces lo justifican bien. Que se haga justicia, no significa necesariamente que alguien se tenga que pudrir en la cárcel.”