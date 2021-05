Fernández Vara carga contra los indultos a los presos catalanes: "No debe ser indultado quien no quiere serlo"

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha criticado este miércoles que el Gobierno pueda indultar a los líderes independentistas catalanes cuando éstos no quieren ser indultados ni tampoco respetan ni creen en "las leyes que lo hacen posible".



"Resulta evidente que no debe ser indultado quien no quiere serlo", ha alertado Vara en un mensaje en redes sociales tras conocerse el informe del Tribunal Supremo contrario al indulto a los líderes independentistas.



Junto a esta reflexión, Vara ha añadido que igualmente es evidente que los problemas que tiene España "de construcción de un modelo de convivencia" tampoco se resolverán "mientras nadie quiera".

