Fernández (CC) resalta la necesidad de tener diputados en Madrid para trasladar la realidad de Canarias

La candidata de Coalición Canaria (CC) al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, María Fernández, ha resaltado la necesidad de tener diputados y senadores nacionalistas en Madrid para trasladar la realidad del archipiélago y obtener las herramientas para "vivir en igualdad" de condiciones que en península.

"Lo que tenemos es que tener diputados, diputadas, senadores y senadoras fuertes que hagan fuerza en Madrid para entender y trasladar nuestra realidad; no queremos ser más que nadie, que nos den las herramientas para vivir en igualdad de condiciones que el resto del territorio peninsular", apuntilló antes de mantener este martes un encuentro con representantes de Cecapyme.

Fernández subrayó que la realidad canaria "es totalmente diferente" a la del resto del territorio español, matizando que se necesita de herramientas "adaptadas" a la realidad de las islas donde más del 95 por ciento del tejido empresarial es pequeño y mediana empresa, a lo que agregó que a pesar de que se ha incrementado en un 12,5 por ciento la creación de empresas, "la esperanza de vida cada vez es menor".

En este marco ha defendido la creación de medidas adaptadas a las empresas para que "sigan creando empleo y convirtiendo esta tierra en un lugar donde tener un proyecto de vida, tener un empleo que te permita tener un proyecto de vida y seguir avanzando" porque, dijo, la realidad es que Canarias es un archipiélago a 2.500 kilómetros de Madrid y todo "llega por mar y aire".

Así "todo eso ya impacta" en la realidad de las islas para conseguir recursos que puedan llegar a la ciudadanía, al comercio y a todo el territorio empresarial, apuntando que el comercio electrónico, por ejemplo, hay que "adaptarlo" en cuanto a cómo las mercancías llegan y cómo las empresas tienen que asumir ese sobrecoste, "todas estas cuestiones se tienen que adaptar a través de planes".

"Esto no es una cuestión nueva, ya el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice en su articulado que todas y cada una de las reglas, leyes, órdenes se tienen que adaptar a la realidad de Canarias, que no es peor que ninguna pero que la convierten continuamente en una debilidad cuando intentan darnos normas pensadas desde un despacho de Madrid y no las adaptan. Tenemos que adaptarlas a ocho islas que se conectan por mar y aire, y es la única forma que tenemos de sobrevivir", concluyó.