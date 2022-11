Fernández (PSRM): "Los tribunales deben actuar para proteger la salud de todos ante la pasividad del Gobierno regional"

La portavoz y vicesecretaria general del PSOE en la Región de Murcia, Carmina Fernández, ha asegurado que "los tribunales tienen que actuar para proteger la salud de todos ante la pasividad e incompetencia del Gobierno de López Miras", y ha añadido que "está poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía con su inacción al no cesar los cultivos en torno al vertedero Los Blancos, en El Llano del Beal, a pesar de su alta concentración de metales pesados como plomo y arsénico y que ya conocían a través de los informes de Seprona y la Fiscalía".

Fernández ha afirmado que "lo que está haciendo el Gobierno de López Miras es una negligencia. Deberían haber actuado de inmediato y paralizar el cultivo en suelos contaminados por metales pesados. De hecho, el Seprona lo advertía en su informe, pero el Ejecutivo regional lo negó, miró a otro lado y se negó a proteger la salud de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia".

"El Gobierno de López Miras se ha convertido en un gobierno negacionista: negó la contaminación de suelos agrícolas en las inmediaciones de la antigua cantera y ahora, niegan el problema existente en el vertedero de residuos mineros de Los Blancos, en el entorno del Llano del Beal, a pesar de los informes del Seprona, que fueron rechazados por la Comunidad Autónoma, aunque eso sí, sin esgrimir ningún informe técnico", ha explicado.

En este sentido, ha recordado el contenido de los informes del Seprona que aseguraban que se estaba cultivando en suelos contaminados por los desechos peligrosos procedentes de la antigua cantera, suponiendo esto un grave peligro para la salud de la ciudadanía, así como para la cuenca del Mar Menor.

"Según declaró la Guardia Civil en su informe, tres parcelas estaban contaminadas por excederse en más de 100 veces los niveles genéricos de referencia para el plomo, así como también presentan concentraciones alarmantes de arsénico y de cadmio. Por tanto, es evidente que debían declararse como contaminados, suspender inmediatamente las prácticas agrícolas en estas parcelas y, por supuesto, cualquier comercialización de productos cultivados y destinados al consumo humano o animal", ha manifestado.

Fernández ha resaltado que "en dicho informe también hace referencia a la normativa europea y nacional sobre productos alimentarios y a los riesgos cancerígenos, neurológicos y nefrotóxicos de estas sustancias, en especial para los niños".

"Estos informes están respaldados por la Fiscalía de Cartagena que pidió al Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, la paralización de cualquier cultivo en las parcelas de las que tuvieran sospecha", ha señalado.

Por último, la portavoz del PSOE en la Región de Murcia ha lamentado que "el Gobierno de López Miras no cumple con su responsabilidad y no soluciona los problemas de esta Región, de hecho, es que no le importan, pero además en este caso incluso están poniendo en riesgo la salud de todos".