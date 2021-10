Fernández (PSOE): "Quien jamás ha tenido proyecto para el Mar Menor ha sido el PP"

La diputada regional del PSRM-PSOE Carmina Fernández ha asegurado este lunes que "quien jamás ha tenido proyecto para el Mar Menor ha sido el PP, que lleva 26 años gobernando en la Región de Murcia y lo único que ha hecho ha sido dejarlo morir", informaron fuentes del partido en un comunicado.

Fernández ha apuntado que "quien no ha hecho los deberes ha sido el Gobierno de López Miras, que aún viendo la situación extrema ha permitido todo tipo de descontrol y contaminación en la laguna".

A su juicio, "a López Miras debería caérsele la cara de vergüenza al decir en televisión que ya ha cumplido con su responsabilidad aprobando una ley en la Asamblea Regional, porque es su propio gobierno quien la está incumpliendo".

Además, ha criticado que el presidente regional "miente sin pudor cuando afirma que su Ejecutivo ya ha hecho los deberes" porque "no está poniendo en marcha ninguna medida", sino que "sigue protegiendo a quienes contaminan el Mar Menor y sigue sin actuar en origen".

"López Miras ni siquiera ha leído el documento en el que se refleja claramente la gran inversión que ha hecho el Gobierno de España para recuperar el Mar Menor", ha añadido la parlamentaria socialista.

Asimismo, ha indicado que entre 2021 y 2023 el Gobierno de España destinará 75,8 millones de euros a la recuperación ambiental del borde litoral y otras actuaciones costeras; 13,5 a la retención y eliminación de la entrada de nutrientes a la laguna; 142,2 a la defensa frente a las inundaciones, actuaciones en las ramblas y suelos mineros, y 13 a la renovación de los abastecimientos gestionados por la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), entre otras inversiones.

"Si López Miras dedicara los mismos esfuerzos a recuperar el Mar Menor que a confrontar con el Gobierno de España, no estaríamos en esta situación. Que deje de pedir medidas que son de su competencia al Gobierno central, quien sí ha demostrado con hechos y no con palabras su firme compromiso con la recuperación de la laguna. Ya no engañan a nadie", ha concluido.