Fernández (PSOE) defiende que en Cataluña "no hubo terrorismo" y la amnistía puede "fortalecer" la Constitución

El presidente de la Diputación de Sevilla y secretario general del PSOE en la provincia, Javier Fernández, ha defendido este martes que la amnistía que ha planteado el Gobierno de Pedro Sánchez para encausados por el proceso independentista catalán puede servir como vía de "fortalecimiento" de la Constitución española, así como ha aseverado que en Cataluña "no hubo terrorismo" en la época en la que se desarrolló el conocido como 'procés'.

Así lo ha sostenido Javier Fernández durante su participación en un desayuno informativo organizado en Sevilla por Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol en el que, a propósito de dicha ley de amnistía, ha reflexionado que "si una amnistía trajo una Constitución" como la de 1978, "¿por qué otra amnistía no va a traer un fortalecimiento de esa misma Constitución?".

El líder del PSOE de Sevilla ha agregado que los socialistas "vamos a trabajar en esa dirección", y ha defendido que un presidente del Gobierno tiene como "principal obligación" la de "intentar que en su país exista una convivencia" con "naturalidad" entre los ciudadanos, y "cuando eso se intenta no puede ser criticado", ha añadido.

Además, Javier Fernández ha preguntado "cuáles son las alternativas" a esa política por la que apuesta el Gobierno de Sánchez para Cataluña, si la aplicación "permanente" del artículo 155 de la Constitución, el levantamiento de "un muro" o mandar a "todo el mundo a prisión".

De igual modo, ha considerado que "estaría bien que el Partido Popular siguiera con esa dosis de franqueza" del pasado fin de semana "explicando qué fue lo que pasó" en sus conversaciones con Junts per Catalunya tras las elecciones generales del 23 de julio.

El dirigente provincial sevillano ha agregado que "todo el mundo sabe lo que es terrorismo en este país, sabe distinguir lo que es terrorismo de lo que no es terrorismo", y "todo el mundo sabe que en Cataluña no hubo terrorismo". "Hubo otras muchas cosas, de una gravedad increíble, de días en que se puso en vilo la democracia, la Constitución, pero no hubo terrorismo", ha aseverado Javier Fernández sobre lo ocurrido en la comunidad catalana durante el 'procés' independentista.

DESCARTA ACUERDOS QUE PROMUEVAN LA "DESIGUALDAD" ENTRE ESPAÑOLES

De igual modo, el líder del PSOE de Sevilla ha remarcado que "la Constitución española consagra el principio de igualdad entre todos los españoles y, a renglón seguido, habla de la consolidación o el reconocimiento de hechos diferenciales y del pluralismo político", y al respecto ha aseverado que "el PSOE de Andalucía no va a permitir que haya acuerdos que permitan desigualdad entre unos españoles y otros".

"Eso no se va a permitir porque, además, no entraría ni en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía de Andalucía", ha aseverado Javier Fernández antes de puntualizar que, "desde la igualdad de derechos entre los españoles, vivan donde vivan, claro que sí se pueden tener en consideración determinados hechos diferenciales".

De igual modo, ha sugerido a la Junta que, si el Gobierno ha acordado "transferir" la red de trenes de cercanías a Cataluña, "solicite" esa misma transferencia para Andalucía, porque "está en el Estatuto de la Autonomía, y que la gestione" el Gobierno autonómico, que, en opinión del presidente de la Diputación de Sevilla, "está perdiendo mucho tiempo en el concepto de la confrontación" con el Ejecutivo central.

En esa línea, ha recomendado al Gobierno del PP-A que se dedique a gobernar gracias a la "mayoría holgada" con la que cuenta en el Parlamento andaluz, y ha advertido de que "muchas veces" cuando escucha al presidente de la Junta tiene la sensación de que "está haciendo oposición de la oposición" en Andalucía, donde el PSOE-A se erige como "la alternativa" al Ejecutivo del PP-A "porque la gente nos puso ahí" tras acudir a las urnas, y los socialistas andaluces "lo asumimos", según ha abundado.

Tras apostillar que "algunas veces" no sabe si Juanma Moreno está "en una confrontación con Pedro Sánchez o con Isabel Díaz Ayuso" --la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid--, Javier Fernández ha insistido en aseverar que "no va a haber un modelo que lleve a Andalucía a un escenario de desigualdad", aunque sí pueden reconocerse "hechos diferenciales" con "calma" y "tranquilidad", según ha defendido.