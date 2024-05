Fernández (PPC) no cierra la puerta a pactar con el PSC pero avisa que no hará "el panoli"

El candidato del PP a la Generalitat, Alejandro Fernández, no ha cerrado este miércoles la puerta a pactar con el PSC para hacer realidad la "ilusión" de un cambio en Cataluña, pero ha avisado que no harán "el panoli" ni se dejarán "engañar" por los socialistas.

En una reunión de la Junta Directiva del PP de Cataluña, junto con la directora de campaña del PP en las elecciones catalanas, Dolors Montserrat, Fernández ha subrayado que el 12M los electores votaron "acabar con el procés" y ha reconocido que hay "muchísima gente ilusionada con la posibilidad de un cambio", aunque ha pedido no caer en la "ingenuidad".

"Nos encantaría que fuera así, pero la ilusión, legítima y sana, no puede conducirte nunca a la ingenuidad, esto sería un error gravísimo. Nuestro partido sí va a obedecer el mandato de la sociedad catalana de hacer lo que sea necesario para acabar con el procés", ha indicado el dirigente popular, que ha cuestionado las intenciones del PSC.

Al respecto, Fernández ha afirmado que no hará "el panoli" con los socialistas: "Si te engañan una vez, la culpa es de quien te engaña, pero si te engañan dos veces tienes un problema, se le llama hacer el panoli, y yo no voy a hacer el panoli".

Ante las negociaciones para la constitución de la Mesa del Parlament y de la investidura que ahora se inician, Fernández ha advertido: "El PSC no nos engaña, no vamos a ser ingenuos y en consecuencia analizaremos hechos, no promesas, y debo decir que hoy por hoy los hechos del PSC no nos están gustando nada".

Fernández también ha aprovechado para negar discrepancias en el seno del PP sobre la lectura de los resultados del 12M y ha asegurado que tanto él como el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, consideran que los catalanes "votaron acabar con el procés, pero Sánchez e Illa van a seguir impulsándolo desoyendo el mandato de sus propios electores".

El líder del PPC ha puesto de relieve el buen resultado del PP el 12M, pero ha pedido "humildad" a las bases: "Ni antes éramos un desastre ni ahora somos Gengis Kan. Hay que ser capaces de entender que somos los mismos, lo que ocurre es que esta vez lo hemos hecho mejor, por lo tanto, lo podemos hacer mejor todavía".

Por su parte, Dolors Montserrat, cabeza de lista del PP para las europeas, ha destacado el crecimiento del PPC a pesar de tener "la maquinaria de Moncloa y la Generalitat en contra" y ha considerado que los buenos resultados "refuerzan al PP de Cataluña y el camino de Feijóo para llegar a ser presidente del Gobierno de España".

"Con la misma fuerza que hemos salido del 12M, salimos a ganar las europeas. El 9 de junio está en juego el futuro de España en Europa", ha remarcado.