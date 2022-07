Fernández (PPC) anima a "salir del bucle" y avanzar hacia la "reconciliación"

El presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha animado a los constitucionalistas catalanes a hacer "un pequeño esfuerzo para salir todos del bucle" y avanzar hacia la "reconciliación" con quienes van marcando distancias con el independentismo: "Que no seamos nosotros los que fallemos", ha dicho.

Fernández, que este sábado ha participado en la Escuela de Verano que organiza Societat Civil Catalana bajo el título "La neutralidad institucional, base de la democracia", ha hecho un llamamiento a buscar un equilibrio entre "vivir eternamente dolidos" y "pasar página como si aquí nada hubiera pasado", como cree que hacen los socialistas catalanes encabezados por Salvador Illa.

Ello pasa, por un lado, por "no olvidar lo que aquí ha ocurrido es muy grave y que tiene consecuencias que se deben pagar". Pero, por otro, por ser capaces de "recuperar, no ya la normalidad, sino salir de un bucle emocional que también nos afecta".

"¿Esa idea puede ser reconciliación? Sí, aunque no puede haber reconciliación si la otra parte dice que 'ho tornarem a fer', eso es evidente. Pero no todo el mundo está diciendo que 'ho tornarem a fer'. Hay algún movimiento entre gente que apoyó el proceso separatista que ya no está por esa historia", ha apuntado.

Así que, ha resuelto: "Por lo menos en términos de convivencia, que no nos podamos reprochar nada a nosotros mismos. Si fallan ellos, que fallen ellos. Creo que esa es una idea a reivindicar".

Con todo, Fernández ha augurado que "todavía quedan unos cuantos años" de proceso independentista y, por ello, ha pedido "mantener la firmeza de no ceder ni un milímetro del Estado de derecho".

En ese sentido, ha reprochado a los socialistas que quieran comenzar a construir "obviando los derechos que siguen siendo pisoteados": "Yo sé que eso es antipático y no da rendimiento electoral inmediato, pero alguien debe denunciar eso".