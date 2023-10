Fernández (Podemos) condena los "atentados terroristas de Hamás" y todo tipo de violencia

El portavoz de la formación Podemos, Pablo Fernández, ha condenado este miércoles los "atentados terroristas de Hamás", al igual que "cualquier tipo de violencia. Venga de donde venga" y se ha desmarcado así de declaraciones en las que miembros de Sumar, como Enrique Santiago, evitaban catalogar a Hamás como una organización terrorista.

Así lo ha asegurado el también portavoz de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León en una rueda de prensa posterior a la protocolaria junta de portavoces que ha reglado el próximo pleno en el Parlamento autonómico y donde Fernández también ha lamentado cómo algunas formaciones y medios de comunicación están "omitiendo" el "terrorismo de Estado" que, según el portavoz, lleva años cometiendo Israel.

Es este un "genocidio, vulneración sistemática de derechos humanos y un 'apartheid'" contra el pueblo palestino, cuya omisión demuestra "mucha hipocresía" y es una "vergüenza", ha añadido.

Preguntado también por declaraciones de miembros de su formación, como el exmilitar y miembro de Podemos Julio Rodríguez, que reprodujo un mensaje en el que catalogaba los actos terroristas de Hamás como "operaciones militares", Fernández ha indicado que no conocía esta alusión en concreto, aunque ha expresado que él "siempre suele coincidir" con las opiniones de Rodríguez.

Finalmente, el portavoz de Podemos ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "difundir bulos" en relación con este conflicto.

Estas declaraciones del portavoz de Podemos se enmarcan en un momento en el que la formación morada intenta tener protagonismo dentro de la coalición Sumar ya que, al no poder registrar iniciativas por sí mismos al no contar con portavocías en el Congreso, intentarán que Sumar acepte una proposición no de ley (PNL) en la Cámara Baja a favor de los derechos humanos de "toda la población" de Israel y los territorios palestinos.