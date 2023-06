Fernández-Pacheco reitera que la Junta está "cumpliendo su palabra" con cierre ordenado del vertedero de Nerva

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha reiterado este miércoles en el Parlamento andaluz que la Junta está "cumpliendo su palabra" con el cierre ordenado del vertedero de Nerva (Huelva).

Así se ha expresado el consejero en Comisión Parlamentaria a pregunta del Grupo Parlamentario Socialista sobre "los plazos previstos para el cierre del vertedero de Nerva", donde ha incidido en que la Junta está "cumpliendo su palabra", toda vez que ha reprochado al PSOE que "impulsó y amplió el vertedero, mientras que el PP lleva ya tres vasos cerrados, haciendo cumplir la normativa medioambiental".

"Así que menos lecciones acerca del vertedero de Nerva, menos hablar de manipulación a la población de la Cuenca Minera y más cumplir sus compromisos que, precisamente, es lo que está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno", ha aseverado.

Al respecto, el consejero ha señalado que resulta "paradójico" que sea el PSOE el que "abandere ahora el cierre del vertedero de Nerva", ya que es "hijo político del Partido Socialista de Andalucía", puesto que "se impulsó con un alcalde socialista, se autorizó bajo gobierno socialista y la última de las autorizaciones ambientales se aprobó con el señor Espadas Cejas de viceconsejero de Medio Ambiente".

Por otra parte, cuestionado sobre la revocación de una de las autorizaciones de traslado de residuos procedentes de Montenegro al vertedero y las sanciones interpuestas por el Gobierno, el consejero ha señalado que el tratamiento de la llegada de residuos que provienen de fuera del país es "competencia del Gobierno de España, no de la Junta de Andalucía".

"Pero fue la Junta la que detectó varios errores en la documentación enviada desde Montenegro que incumplía el tratado de Basilea en las condiciones necesarias para ese traslado y, por tanto, fue la Junta de Andalucía quien comunicó al Gobierno de España, que es el competente en la materia, esta situación para que los traslados internacionales como el de Montenegro cesaran", ha explicado.

Al respecto, Fernández-Pacheco ha subrayado que fue en ese momento cuando la Junta Andalucía "asumió el cierre ordenado del vertedero de Nerva", que "se está cumplimentando con hechos públicos que son de sobra conocidos".

Por otro lado, durante su intervención, la parlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista Susana Rivas ha afirmado que el PP en la Cuenca Minera "dan por sentado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no tienen ninguna intención de cerrar el vertedero", pese a que el mismo "se encuentra ya más que colmatado".

"No lo decimos nosotros, sino que son palabras de sus compañeros del PP en la comarca, que han mostrado su malestar por el abandono con el que está castigando a la comarca. Por lo que es vergonzoso que Juanma Moreno siga mintiendo a la población porque no han clausurado absolutamente nada, ya que cuando hablan de clausura es temporal y no definitiva", ha enfatizado.

Asimismo, la socialista ha criticado que "sí planteen la ampliación del vertedero en lugar de cerrarlo", por lo que le ha preguntado "si se van a sentar con la ciudadanía y van a escuchar lo que quieren y reclaman", porque en la pasada campaña de las municipales "les faltó tiempo a ustedes para pedir el voto a la población aseverando que si los ayuntamientos eran de su color político tendrían más posibilidades por la cercanía con la Administración Andaluza, es decir, que se les escucharía más".

Al respecto, Rivas ha subrayado que los ayuntamientos "siguen siendo socialistas" en la comarca por lo que le ha cuestionado que si "esto significa que van a seguir sin sentarse con ellos", por lo que le ha reclamado, "una vez más", que "dejen de engañar a los vecinos de Nerva" y que "trabajen en cerrar de una vez por todas este vertedero de forma definitiva".