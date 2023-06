Fernández-Pacheco ve "muy positivo" el primer año de mayoría absoluta en la Junta con un proyecto de "raíces profundas"

El portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha considerado que el primer año de gobierno con mayoría absoluta del PP-A ha sido "muy positivo para el conjunto de los andaluces", al tiempo que ha valorado que "no es un proyecto efímero, sino que ha echado raíces profundas", como, a su juicio, "se ha demostrado" tras las recientes elecciones municipales.

Así lo ha indicado este lunes en Andújar (Jaén) cuando se cumple el primer aniversario de la citada victoria 'popular' en los comicios autonómicos del 19 de junio de 2022, algo que ha calificado de "hecho histórico".

El también consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha destacado la "estabilidad institucional" con "un Gobierno moderado, que apuesta siempre por el diálogo como fórmula para alcanzar grandes consensos" que permitan avanzar a Andalucía.

"No ha sido solo un año de palabras, ha sido también un año de hechos. Se han aprobado en el Consejo de Gobierno hasta seis nuevas leyes y otras dos que están en tramitación. El Parlamento vive una actividad frenética fruto del ímpetu de un Gobierno comprometido con el desarrollo de esta tierra", ha afirmado.

A su juicio, además, "lo mas importante" es que se "ha demostrado, con lo que sucedió el sábado --en alusión a la constitución de los ayuntamientos tras el 28M-- que no es un proyecto efímero, sino que ha echado raíces profundas". Al hilo, ha valorado que "cuenta con el apoyo y respaldo de la gran mayoría de los andaluces" y, por ejemplo, las ocho capitales de provincia tendrán alcaldes "del PP", partido que también gobernará "seis diputaciones de las ocho".

El portavoz ha asegurado que el compromiso de la Junta es "seguir ahondando" en ese proceso con el "diálogo y la moderación como principales herramientas para alcanzar grandes acuerdos", punto en el que ha incidido en que "esta mayoría absoluta lo único que aporta a Andalucía es estabilidad".

Se trata, según ha dicho, de un Ejecutivo "previsible", de modo que "la gente que quiere venir a vivir o invertir" sabe que "no va a cambiar las reglas de juego a mitad de la partida"; que "no se deja llevar por eslóganes fáciles detrás de los cuales nunca hay nada" y "que no opta por el populismo ofreciendo soluciones fáciles a problemas complicados".

"Tenemos una hoja de ruta conocida que nos tiene que llevar a seguir liderando los parámetros de bienestar en nuestro país", ha declarado Fernández-Pacheco, quien ha garantizado que ese va a ser el camino "hasta el próximo 23 de julio" y "lo que dure la legislatura".

Ha recordado, además, que el proyecto del PP andaluz "se encuentra encuadrado en una organización nacional", del que se sienten "profundamente orgullos". Al respecto, ha resaltado que "Juanma y su gobierno se identifica al cien por cien" con la propuesta que lidera Alberto Núñez Feijóo de cara al 23J.

"Una persona dialogante, moderada que acaba de demostrar el pasado sábado que es capaz de pactar a izquierda y derecha para defender el constitucionalismo y aquellos principios en los que creemos", ha concluido.