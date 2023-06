Fernández-Pacheco indica que lo ocurrido con la Aesia "es un fascículo más" de las "mentiras" de Sánchez

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, ha indicado este jueves que lo sucedido con la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) "es un fascículo más del capítulo de mentiras" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que haya optado por la tramitación de urgencia del real decreto por el que se crea este organismo, a cuya sede física, que se ubicará en A Coruña, optaba Granada.

A preguntas de los periodistas sobre este asunto en Sevilla, Fernández-Pacheco ha indicado que "en este caso le ha tocado a Granada" incidiendo el portavoz de la Junta en que "el agravio vuelve a venir a Andalucía". En este contexto, y en referencia al proceso para la elección de la sede física de la Aesia, el consejero ha indicado que el Gobierno ha mantenido "durante muchísimos meses que había criterios objetivos" y que "existía un baremo por el cual la decisión fue llevar esta sede" a A Coruña.

Sin embargo, según ha proseguido Fernández-Pacheco, hasta que el Tribunal Supremo, donde tanto la asociación Juntos por Granada como el Ayuntamiento de la ciudad de la Alhambra, en nombre de las instituciones y los agentes sociales de la capital granadina, recurrieron la decisión, "no le ha apretado, no hemos conocido la verdad, que no había esa objetividad" sino que el criterio "obedecía única y exclusivamente a criterios políticos".

Todo ello lleva, según el portavoz de la Junta, "a una conclusión clara" en el sentido de que, ha agregado, "ha sido una tremenda injusticia y una nueva mentira de Pedro Sánchez" y, por tanto, un "agravio más a Andalucía", y "ya van unos cuantos".

Ha reiterado por último la posición de la Junta de no "permitir" que esto se consume, llegando "hasta el final" en el ámbito judicial desde la convicción de que Granada "reúne todas las cualidades" para ser "la mejor sede de esta importante Agencia que sin duda supondría un impulso económico y social fundamental para la ciudad granadina".