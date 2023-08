Fernández-Pacheco: "Estamos con el segundo Plan de Acción por el Clima y queremos focalizar mucho en las ciudades"

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, esgrime, como muestra de que el Gobierno andaluz ha tomado conciencia de la necesidad de emplear recursos públicos contra el cambio climático, que "su primer paquete de medidas es nuestro Plan de Acción por el Clima, con un presupuesto de más de 1.700 millones de euros en el que han participado todas las consejerías de la Junta", mientras que añade que "estamos ya inmersos en el desarrollo del segundo plan".

Sobre ese segundo plan asegura en una entrevista con Europa Press que "queremos focalizar mucho en las ciudades, donde nos estamos jugando el futuro" tras remarcar que "la gran mayoría de la población vive en las ciudades y tenemos que hablar de medio ambiente urbano" para "hacer de nuestras ciudades lugares habitables en los que se pueda vivir, en los que se puede invertir".

Aunque seguidamente señala que "el medio ambiente en los entornos naturales es una máxima que nadie discute" y pone como ejemplo del trabajo del Gobierno andaluz que "estamos creando un nuevo parque natural en el norte de la provincia de Granada y acabamos de ampliar, el doble de superficie, el de Despeñaperros".

"De cara a la lucha contra el cambio climático, el siguiente paso creo que viene por ahí", augura.

Fernández-Pacheco considera que "las políticas contra el cambio climático son transversales", hecho que supone que "no dependen sólo de una única Consejería, sino que atraviesan un gobierno entero" y cree que luchar contra el cambio climático "es una máxima que persigue todo el gobierno de Andalucía".

Retrata el cambio climático como "una realidad palpable que todos padecemos y que tiene diversas caras", mientras enumera aspectos como que "no ya que no llueve nada, no ya que estamos batiendo todos los récords de temperatura de manera consecutiva", y pone como ejemplo de las anomalías que se viven que "vimos hace unas semanas como la boya de Cabo de Gata marcaba su máximo histórico 28 grados de temperatura en pleno Mar Mediterráneo, eso es un drama y una catástrofe".

En el haber del Gobierno andaluz enumera haber creado "más infraestructuras que nunca para luchar contra el cambio climático, contra la sequía", a lo que añade la colaboración con los ayuntamientos "en la gestión de los residuos para hacerlos más eficientes", así como las herramientas para que ciudades y municipios "puedan calcular su huella de carbono" y alude a "los proyectos de compensación de emisiones en masas forestales como de carbono azul en las marismas mareales de Cádiz o en las praderas de Posidonia de Cabo de Gata".

"NO HACE FALTA PEPITO GRILLO; MORENO SE TOMA EN SERIO EL MEDIOAMBIENTE"

Sobre su papel en el seno del Gobierno y su concienciación sobre el medioambiente que "somos un grupo de profesionales liderados por Juanma Moreno y no nos hace falta ningún Pepito Grillo, tenemos un director de orquesta que marca el paso perfectamente y todos lo seguimos a pie juntillas".

Elogia la figura del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de quien remarca que "es el líder de la Revolución Verde, el primer presidente de la Junta de Andalucía que se ha tomado en serio la pelea por el medioambiente", a lo que suma que "con mi designación como portavoz estamos colocando el tema medioambiental en el centro del discurso de la Junta de Andalucía, porque está en el centro de las políticas de la Junta".

Cuando se le pregunta si su papel de portavoz del Gobierno eclipsa su labor como consejero de Medio Ambiente, Fernández-Pacheco responde que "creo que lo que estamos consiguiendo es colocar el discurso medioambientalista de la Junta de Andalucía en el centro de nuestro discurso y eso siempre es positivo".

Cree "normal" que su labor como portavoz produzca más titulares que como consejero, un hecho que esgrime "pasaría con la Consejería de Medio Ambiente y pasaría con cualquier otra Consejería" y reivindica que "el único consejero que todos los martes baja a las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno es el de Medio Ambiente" y, en consecuencia, "ahora se habla más de medio ambiente que nunca en la Junta de Andalucía".

Ante la pregunta de si más fácil hacer que poner en marcha la Ley de Economía Circular, Fernández-Pacheco esgrime que "la economía circular es un camino sin retorno que emprendió la sociedad andaluza hace mucho tiempo y que hoy cuenta con una herramienta legislativa primordial, la más importante de todas las que hay en España".

Tras recordar que "tan solo Vox se opuso a la aprobación de la ley y creo que eso es un hito en los tiempos que corren en los que la polarización política es tan dramática", explica que la siguiente pantalla en la que se encuentra el Gobierno andaluz es la redacción del Reglamento de Residuos de Andalucía, antes de argumentar que la economía circular "es algo que viene practicando Andalucía desde hace muchísimo tiempo".

"Estoy convencido que es un camino sin retorno que más tarde o más temprano el 100% de la sociedad asumirá como propio", concluye en este sentido, mientras plantea que la pretensión de la Junta es "ponerlo más fácil a las empresas" porque "se le da seguridad jurídica, se le da garantía, se le da incentivo".

El consejero de Sostenibilidad y portavoz argumenta que "los recursos naturales son finitos, tenemos un solo planeta, no hay plan B y tenemos que ser capaces de cuidarlo", de manera que "no podemos seguir extrayendo materias primas de la naturaleza sin fin, utilizarlas y luego convertirlas en residuos para enterrarlas porque al final las materias primas se acabarán" y apuesta por "ser capaces de darle una segunda vida, una tercera vida, una cuarta vida".