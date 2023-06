Fernández-Pacheco afirma que Huelva reúne "todos los requisitos" para albergar el Centro de Economía Circular

El consejero de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía que Huelva reúne "todos los requisitos" para albergar el Centro de Innovación de Economía Circular de Andalucía", pero el proceso participativo "aún no ha finalizado para elegir el lugar exacto".

Así se ha manifestado el consejero a pregunta del Grupo Parlamentario Socialista, en la que ha explicado que a lo largo de la tramitación de la Ley de Economía Circular, el Gobierno andaluz "ha venido manteniendo un diálogo constante antes, durante y después de la aprobación de la ley con el tejido empresarial, el tejido asociativo y todos los actores fundamentales".

"Y una vez que se aprobó el texto en esta Cámara, el 22 de marzo, entró en vigor el 1 de mayo, y después de ese proceso participativo entendemos que Huelva reúne todas las condiciones para acoger esta serie", ha añadido.

Asimismo, el parlamentario socialista Enrique Gaviño ha reprochado al consejero que hiciera el anuncio "en un acto electoral en Huelva", ya que "no era el lugar oportuno de hacerlo", y le ha recomendado "estar centrado y ubicado".

"Para ayudarle a ubicarse en este tema, ya que hay que saber dónde estamos. Estamos hablando de que el Cideca se va a ubicar en Huelva y eso es así gracias a una proposición no de ley que presentó el Partido Socialista en este Parlamento, en la Comisión de Sostenibilidad, a la que ustedes le intentaron poner una enmienda para que se eliminara a Huelva del propósito, a la que ustedes, además, no votaron a favor, pero usted no tuvo ningún remilgo en irse en campaña electoral a Huelva a presumir", ha aseverado.

Al respecto, Gaviño ha reiterado que el centro se ubicará en Huelva porque el PP "ha cedido su brazo" y "se lo hemos torcido los socialistas con nuestra segunda representación parlamentaria", por lo que le ha espetado que "así se hace política, luchando por los suyos y siendo coherente y estando centrado".

Por otro lado, el consejero ha respondido al parlamentario que es "cierto" que el PSOE presentó la propuesta pero que "no presentaba ningún criterio racional" sino "simplemente Huelva porque sí".

"El PP presentó una enmienda afirmado que era interesante y que coincidíamos con el 80% de la exposición de motivo. Esa enmienda, que buscaba el diálogo y el voto favorable, lo único que decía era que se iniciara un procedimiento participativo para determinar el emplazamiento, que se hablara con los colectivos y que se esperara a que la ley entrara en vigor. Esas dos cosas", ha matizado.

No obstante, el consejero ha argumentado que el PSOE "votó en contra" de esa enmienda, por lo que ha asegurado que el PP "no votó en contra de que el centro fuera a Huelva", sino que "se abstuvo para poder dialogar y esperar a que la ley estuviera aprobada, que parecía lo razonable".

"Eso es precisamente hemos hecho, actuar con rigor, con coherencia y con responsabilidad. Hemos hablado con los diferentes colectivos antes, durante y después de la aprobación de la ley. Hemos hablado con el sector empresarial y estamos convencidos de que Huelva reúne requisitos", ha subrayado, toda vez que ha animado al parlamentario a que "forme parte del proceso participativo, que aún no ha cesado, para que encontremos el lugar exacto".