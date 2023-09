Fernández Lanero (UGT) replica a la presidenta de FADE que "sólo faltaba que no se cumpliesen los convenios"

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero ha vuelto a insistir este miércoles en que muchas de las ofertas laborales de Asturias se rechazan por las malas condiciones laborales que se ofrecen y ha replicado a la presidenta de la patronal Asturiana, FADE, María Calvo, que "sólo faltaba que no se cumpliesen los convenios".

"Veamos que ofertas hay y por qué se rechazan, es muy fácil preguntar por qué se rechazan, pero curiosamente eso el informe de FADE no lo recoge. Por lo tanto, sentémonos en una mesa, dejemos de estar todos los días hablando de lo mismo. Analicemos qué está pasando y buscamos las soluciones", ha indicado Fernández Lanero.

Hacía estas declaraciones el líder de UGT después de que María Calvo negase "tajantemente" que sean los bajos salarios o las características "vergonzantes" los motivos por los que se rechazan las ofertas de trabajo en Asturias y volviese a insistir en un problema de formación como principal causa. Además la presidenta de FADE afirmó que ya tienen elaborado estudio llevado a cabo para conocer la falta de mano de obra en Asturias que presentará en breve, aunque ha asegurado que en el mismo no se recogen las causas por las que se rechazan las ofertas de trabajo porque "eso no es posible".

Fernández Lanero ha insistido en que no se pueden mezclar cuestiones y hablar de diferentes sectores como el tecnológico u otros más tradicionales como hostelería o construcción como si las características fuesen las mismas. Así ha indicado que "evidentemente se cumplieron los convenios, pero hay sectores que en este verano estaban ofertando puestos de trabajo de 50 horas al mes".

"Claro, si un salario mínimo son 1.080 euros por 40 horas de trabajo a la semana, calcular cuánto supone una ganancia de salario de una persona que trabaja 50 horas al mes a un salario de 1.080 euros al mes. Es sencillo preguntar y saber las causas por las que se rechazan esas ofertas", ha insistido el secretario general de UGT.

Respecto a los Servicios Públicos de Empleo ha insistido en que lo primero que hay que hacer es utilizarlos, porque si no los utilizamos ya se se cae cualquier discurso que se pueda tener sobre los mismos. "Utilicémoslos y si no funcionan, sentémonos. Somos partidos de crear una mesa de trabajo ya y si no de analizarlo desde la concertación. Pongamos las ofertas encima de la mesa, pero claro cuando se les pregunta por qué se rechazan con el nivel de desempleo que tenemos en España, entonces eso el informe no lo recoge", ha insistido.