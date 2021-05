Fernández inicia aciones legales contra la opositora Patricia Bullrich por "difamación imperdonable"

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado que iniciará acciones legales contra la líder del partido Propuesta Republicana, Patricia Bullrich, a quien acusa de "difamación imperdonable" por decir que el Gobierno había pedido sobornos a Pfizer por la compra de vacunas contra la COVID-19.

La propia farmacéutica Pfizer ha desmentido estas acusaciones, a lo que Fernández ha añadido que "nunca nadie le pidió a ningún laboratorio que haya un intermediario para vendernos vacunas (...), nadie pidió sobornos ni nada parecido", para asegurar que la incriminación "no es un exceso político, es una difamación imperdonable".

Fernández ha ahondado en que "lo primero que exige la convivencia democrática es la no difamación, no soportar la mentira, no utilizar la mentira como mecanismo de posicionamiento político porque nos lleva a cualquier lado".

"Que no mientan, lamentablemente (para Bullrich) se cruzó con uno que le dijo 'vas a parar de mentir', y ese soy yo", ha declarado el mandatario en Radio 10, que ha incidido en que el Gobierno trabaja "todos los días para conseguir vacunas".

En este sentido, Fernández ha criticado que estas declaraciones "generan estupor ante los ciudadanos que esperan las vacunas con ansiedad y que con mucho esfuerzo estamos trayendo, producto de negociaciones muy difíciles con países que tampoco producen vacunas para satisfacer las necesidades del mundo y de Argentina en particular".

En medio de estas acusaciones, el Ministerio de Salud argentino ha informado de que entre este domingo y este lunes han llegado al país más de 1,6 millones de dosis --de AstraZeneca y de la Sputnik V-- para seguir con el plan de inmunización contra el coronavirus.

Por su parte, las autoridades sanitarias han actualizado las cifras de incidencia epidemiológica, que siguen siento preocupantes en el país latinoamericano, donde se han notificado 22.651 casos de coronavirus en las últimas 24 horas.

Desde el inicio de la pandemia se han contagiado 3.562.135 personas en Argentina, de las cuales 74.480 han fallecido, cifra alcanzada tras las 417 registradas este lunes.

La ocupación hospitalaria también sigue siendo critica, con un 73.9 por ciento de camas de unidades de cuidados intensivos ocupadas en el país, y con el 76.2 por ciento de ocupación en el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires.