Fernández, a golpe de guitarra, manda un mensaje a niños y adolescentes durante la cuarentena en Argentina

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que aparece tocando la guitarra para enviar un mensaje de apoyo a los niños y adolescentes durante la cuarentena impuesta por la pandemia de coronavirus.

En el vídeo, grabado en la residencia oficial de Olivos, Fernández interpreta algunos acordes de 'Todas las hojas son del viento, de Pescado Rabioso, la banda liderada por Luis Alberto Spinetta.

"En esta canción, el flaco Spinetta nos habla de cuidar al niño (...) Este es tiempo de cuidarnos entre nosotros. Cuidarnos, querernos más. Cuidarnos es quedarnos en casa para que un virus no nos ataque, no nos lastime, y para que nosotros, si eventualmente estamos contagiados, no contagiemos a otros", dice.

Se dirige en concreto a los adolescentes, porque "les cuesta mucho estar en sus casas". "Pero hay que tener inventiva", les pide y propone "usar la imaginación" para dibujar o "crear música" y estar en contacto con los amigos a través de las pantallas, aunque también les anima a la reflexión: "Es un tiempo para que pienses".

"Vos, podés ser mi hijo, mi hija", dice sobre una imagen en la que se le ve abrazando a su hijo. "Yo cuento con vos, cuídate. Vos contá conmigo", se despide el inquilino de la Casa Rosada.

Argentina, con 4.783 casos confirmados de coronavirus y 246 muertes, se prepara para empezar a relajar el confinamiento a partir de este lunes, a excepción del área metropolitana de Buenos Aires.

El ministro de Salud, Ginés González García, ya ha avisado de que esta desescalada podría revertirse si es necesario. "Descartado no está nada, depende del comportamiento de los argentinos. Si se produce un desequilibrio social, estamos complicados. Pero venimos con la mejor de las expectativas", dijo el domingo.