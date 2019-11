Fernández (PP) dice que Sánchez no coge el teléfono a Casado y le pide no hacer "un Zapatero"

Pide explicaciones a Borràs (JxCat) sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de subvenciones

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no responde al teléfono al del PP, Pablo Casado --sin detallar cuántas veces le ha llamado--, y ha pedido a Sánchez y al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que "no hagan un Zapatero", en referencia al expresidente del Gobierno central.

"Si Sánchez e Iceta hacen una propuesta de modificación del artículo 8 sin tener la mayoría ni el consenso para hacerlo, estarían engañando a la sociedad catalana, y es lo que hizo Zapatero: prometer algo que no estaba en disposición de cumplir", lo que acaba generando frustración, ha remarcado en rueda de prensa este jueves.

Fernández ha avisado de que la Constitución y la soberanía nacional no pueden ser nunca elementos de negociación ni una moneda de cambio, tampoco en las negociaciones y debates sobre la investidura de Sánchez, que este mismo jueves el PSOE abordará con ERC.

Preguntado por los medios por que el Tribunal Constitucional haya avalado la prisión de al exvicepreisdente del Govern encarcelado, Oriol Junqueras, ha resaltado que respeta siempre las decisiones judiciales, igual que hará con las del Tribunal de Cuentas, que ha citado al expresidente Carles Puigdemont, a Junqueras y otros dirigentes tras una denuncia de SCC, entidad a la que ha felicitado.

PACTO CONSTITUCIONALISTA

Preguntado por reuniones para explorar un pacto constitucionalista en Cataluña, ha recordado que él planteó a Cs una candidatura conjunta --llamada Cataluña Suma-- y que Cs apuesta por consensuar una estrategia común: Insistiremos en la necesidad de ir juntos con Cataluña Suma".

Después de que Lorena Roldán (Cs) se reuniera este miércoles con Miquel Iceta (PSC) sobre esta estrategia consensuada, Fernández ha dicho sobre incluir a los socialistas: "Nos parece bien siempre y cuando el PSC decida si quiere recuperar el espíritu del 6 y 7 de septiembre y colaborar con el constitucionalismo o si quiere continuar haciendo una subasta de la Constitución".

Fernández ha explicado que desde el partido están avanzado en la redacción del libro blanco 'Cataluña en libertad', para el "fortalecimiento del constitucionalismo y el Estado en Cataluña", que previsiblemente tendrán redactado en marzo, después de someter el borrador a debate de los grupos de trabajo de este documento.

Ha explicado que este viernes se reunirán con profesionales del ámbito de la justicia, después de haberlo hecho con el sector de la enseñanza, los cuerpos y fuerzas de seguridad y casas regionales, tras los que les quedará reunirse con profesionales del ámbito de la cultura, el mundo empresarial y colegios profesionales.

EXPLICACIONES A BORRÀS

Fernández ha pedido explicaciones a la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de subvenciones: "El escrito y las pruebas que aporta la jueza son demoledores".

"No se puede esconder detrás de la 'estelada' diciendo que es un ataque político contra Cataluña", porque no tiene nada que ver, según Fernández, que ha dicho que, si Borràs no ofrece explicaciones, desde el PP podría pedir responsabilidades políticas.