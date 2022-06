Fernández dice que "está todo preparado" para la Operación Paso del Estrecho y destaca su impacto económico en Andalucía

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que "está todo preparado" para la Operación Paso del Estrecho, que comienza este miércoles entre España y Marruecos, dos años después de que fuera suspendida en 2020, y se prolongará hasta el 15 de septiembre, toda vez que ha destacado el "importante" impacto económico para Andalucía.

En declaraciones a los medios en Sevilla, Fernández ha subrayado que después de dos años suspendida "tanto por la pandemia como por la ruptura de las relaciones con Marruecos", la OPE "es especial" este año. Ha apuntado que "las previsiones, si nos referenciamos a 2019, eran de casi 3.300.000 pasajeros con 760.000 vehículos a los puertos de Almería, Motril (Granada), Málaga, y, sobre todo, Algeciras y Tarifa en Cádiz, que son los que tienen mayor movimiento". "Solo en Algeciras la previsión de pasajeros está en torno a 900.000 viajeros y 230.000 vehículos", ha precisado.

Fernández ha destacado también que el momento más importante de la OPE es del 15 de julio al 15 de agosto, porque "ahí coinciden los que van con los que vuelven", al tiempo que ha subrayado que el plan portuario "está en marcha y todas las autoridades portuarias con los subdelegados de las provincias afectadas ya han mantenido las reuniones correspondientes y está todo perfectamente articulado".

"Son siete compañías navieras con 33 buques las que van a estar operando en los distintos puertos, está preparada la asistencia sanitaria a través de Cruz Roja y el Ministerio de Sanidad en coordinación con las comunidades, y la DGT tiene controles desde las entradas fronterizas por Irún o La Junquera para saber qué flujo va llegando hacia abajo y tener la previsión con mucha antelación", ha resaltado el delegado, que ha precisado que la DGT "contará con 1.768 cámaras y 2.428 paneles desplegados a lo largo de toda la ruta".

Fernández ha subrayado así que "son 22.000 los profesionales" que se ponen a disposición de toda esta operación, que "hay 297 contrataciones de apoyo para poder asistir y atender a todo el flujo de personas y 16.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para participar en la operación hasta el 15 de septiembre".

"En definitiva, está todo preparado a nivel de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a nivel de personal de apoyo, las navieras están todas reglamentadas con los buques disponibles y a disposición de que todo pueda discurrir en esta nueva OPE", que, ha subrayado, "supone un impacto económico muy importante y de generación de empleo para Andalucía".

Por último, el delegado del Gobierno se ha referido a algunas informaciones que señalan, ha explicado, que en Algeciras "había prohibición de acceso para aquellos que no contaran con billete cerrado" para dejar claro que "esto no es así". "Hay una recomendación para que los viajeros que lleguen el puerto correspondiente tengan seguridad de que van a poder coger el buque, pero no hay prohibición", ha manifestado, y ha añadido que "todo el que llegue, aunque no tenga billete, tendrá la posibilidad de adquirirlo".