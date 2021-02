Fernández (PP) asegura que gobernará incluso para los que no lo pueden "ni ver, ni soportar"

El candidato del PP a las elecciones catalanas del 14F, Alejandro Fernández, ha asegurado este viernes que va a gobernar para todos los catalanes, incluso para los que no le pueden "ni ver, ni soportar".

"Yo voy a gobernar para todos los catalanes, me voten, o no me voten, piensen como yo o piensen lo contrario, incluso aunque no me puedan ni ver, ni soportar y me lo digan, no me importará", ha afirmado el líder popular en Lleida, en un acto de campaña para apoyar a la candidata Marisa Xandri.

Fernández ha agregado que en los últimos años Cataluña ha tenido presidentes "básicamente (Quim) Torra y (Carles) Puigdemont que no solo han gobernado para su parroquia sino es que encima se han jactado de ello y han llamado inadaptados a los que no piensan como ellos".

El también presidente del PP de Cataluña ha presentado las líneas básicas de su programa que incluyen, según ha explicado, la recuperación de la estabilidad política de las instituciones, luchar de manera firme contra cualquier populismo y recuperar el liderazgo de Cataluña.

Ha insistido en que el PSC cambió de candidato, a Miquel Iceta por Salvador Illa, "porque ambos tenían la misión de cerrar un acuerdo con ERC y a Iceta ya le habían leído la matrícula los catalanes, sabían que entregaría sus votos a Esquerra Republicana".

Alejandro Fernández ha agregado que el PSC ha elegido a Salvador Illa "que es más nuevo, a ver si engañan a algún incauto, consiguen votos constitucionalistas y se los dan a ERC".

Con este argumento ha dicho que para que no les den los números a PSC y ERC "la única posibilidad es que el PP tenga un excelente resultado que impida esa suma, que sería nefasta".