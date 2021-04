Fernández advierte de que en Brasil "pretende reiniciarse la persecución" al expresidente Lula

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha alertado este domingo de que en Brasil "pretende reiniciarse la persecución" contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido a la Justicia brasileña mantener la decisión del Tribunal Supremo Federal (TSF) de anular los juicios contra el exmandatario.

A través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, Fernández ha destacado que la decisión del Supremo de "anular los juicios que habían determinado la condena de Lula apartando al juez y a los fiscales que intervinieron en el caso" tuvo una "singular relevancia".

La decisión, añade, "dejó en evidencia el accionar de distintos factores de poder (políticos y mediáticos) que condicionaron la administración de Justicia para restarle a un ciudadano la posibilidad competir electoralmente".

Además, la nulidad dictada por el Supremo "dejó en todos nosotros, defensores del Estado de Derecho, la convicción de que el sistema judicial de nuestro querido Brasil, había preservador la institucionalidad democrática".

No obstante, añade el presidente argentino, "en estos días, vemos con preocupación que pretende reiniciarse la persecución a Lula utilizando las mismas malas prácticas que ya antes fueron usadas", para incidir en que "dar marcha atrás en la decisión tomada por el Supremo por presiones mediáticas y políticas significaría un retroceso institucional para Brasil y un daño incalculable para quienes reivindicamos el Estado de Derecho como base de sustento de la democracia".

"Lula es un líder democrático no solo para Brasil si no también para todo el continente latinoamericano. La persecución que lo encarceló y condenó indebidamente representa una mácula que Brasil no merece y que el Supremo ha comenzado a limpiar", demostrando la capacidad del sistema judicial de Brasil de "auto revisión preservando la correcta administración de la Justicia".

El Tribunal Supremo Federal de Brasil anuló el 9 de marzo las condenas contra Lula da Silva relacionadas con la trama de corrupción 'Lava Jato' y le restituyó sus derechos políticos, por lo que podría presentarse de nuevo a la elección de cargo público, algo que confirmó la semana pasada asegurando que podría presentarse a las presidenciales de 2022 "si fuera necesario".

Lula fue condenado a doce años y un mes de cárcel por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales por aceptar el tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora OAS a sus favores políticos e ingresó en prisión el 7 de abril de 2018.

Su condena supuso además su inhabilitación como candidato presidencial cuando era el favorito en las encuestas a las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2018, que auparon a la Presidencia al ultraderechista Jair Bolsonaro.