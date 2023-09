Feliu (ANC) pide no apoyar ninguna investidura si no es "para hacer la independencia"

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha reclamado a ERC y Junts no apoyar la investidura de ningún candidato a la presidencia del Gobierno "si no es claramente para hacer la independencia", y les ha pedido textualmente no dejarse engañar.

"No puede haber ninguna negociación que no tenga muy claro que es por la independencia", ha dicho este lunes en declaraciones a los medios tras participar en la tradicional ofrenda de la ANC al monumento de Rafael Casanova por la Diada.

Feliu también ha animado a participar en la manifestación de este lunes por la tarde en Barcelona para demostrar al mundo --ha dicho-- que Catalunya quiere ser independiente: "Es el momento en el que nos escucharán".