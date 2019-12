"Felisuco" afirma que no se arrepiente de contratar a Rubén Gómez como asesor

El ex portavoz de Cs en Cantabria, Félix Álvarez, conocido como "Felisuco", ha dicho que ha dimitido por el "disgusto" que ha provocado en su partido que no contara "la realidad" sobre la contratación como asesor en el Parlamento regional del candidato al Congreso Rubén Gómez, y ha afirmado que no se arrepiente y que tenía autorización de la dirección nacional.

En una rueda de prensa, tras conocerse ayer que dimitió en el comité autonómico del cargo del responsable del partido en Cantabria que ocupaba desde julio de 2017, Álvarez ha asegurado que nadie le ha pedido esa dimisión "ni en Cantabria ni en Madrid".

Álvarez, que mantiene el cargo de portavoz de Cs en el Parlamento de Cantabria, ha explicado que en la reunión del comité autonómico no contó cuando le preguntaron por ello que había contratado como asesor al ex candidato al Congreso, Rubén Gómez, que en las elecciones de noviembre se quedó sin escaño, porque lo consideraba una "cuestión menor".

Y ha añadido que "omitió" ese dato porque el contrato solo duró un día, porque al día siguiente Gómez presentó la baja voluntaria y porque, según ha afirmado, si lo hubiera contado al comité autonómico "al día siguiente está en la prensa".

A su juicio, este tema del contrato de Gómez no tendría "por qué saltar a la prensa porque es una cuestión privada", aunque el puesto de asesor es en una institución como el Parlamento. Y ha agregado que, como además ese contrato se dio de baja al día siguiente, "para qué".

"Quise proteger la vida privada de un compañero en una cuestión absolutamente menor, y por este motivo omití este hecho en un comité autonómico en el que sí comenté que se le había ofrecido ese puesto de trabajo en reiteradas ocasiones y que había declinado esa oferta que seguía en vigencia", ha explicado.

Ha insistido en que solo un día después de hacer ese contrato a Rubén Gómez, éste presentó la baja voluntaria "por motivos personales" que no ha querido comentar. Según Álvarez, aunque el contrato existió "no se consumó" porque "al final" Gómez "no trabajó ningún día" en el grupo parlamentario.

Álvarez ha opinado que "hay cuestiones personales y humanas que están por encima de la política" y ha resaltado su decisión de dimitir "viendo lo que se ve a diario" en la política española.

Ha defendido la valía de Gómez, al que asegura que "presionó" e insistió para que aceptara ese contrato, y su utilidad para el grupo parlamentario.

Álvarez ha destacado que ese contrato a Gómez se hizo con todas las autorizaciones del partido en Madrid: de la Secretaría de Organización, de Acción Institucional y de Recursos Humanos. "Es una decisión consensuada. En Madrid me dicen que adelante. Estaba autorizado y era una cuestión que se encontraba dentro de mis competencias", ha recalcado.

No ha querido responder a si en el futuro optará a alguna responsabilidad orgánica en el partido. "¿Puedo pasar las Navidades con tranquilidad? Ahora lo que quiero es pasar página?", ha señalado cuando le han preguntado, antes de reconocer que tampoco sabe si las funciones que venía ejerciendo como portavoz de Cs en Cantabria las asumirá en este momento otra persona o se esparará.

También ha manifestado que se siente respaldado para continuar como portavoz en el Parlamento regional y ha garantizado que las relaciones entre el grupo parlamentario y la dirección de Cs en Cantabria son buenas.