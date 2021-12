Felipe González sobre el regreso del rey emérito: "Lo lógico es que es venga y que esté aquí"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha considerado que "lo lógico" es que el rey emérito Juan Carlos I regrese a España.

González, que este miércoles imparte en València una conferencia magistral sobre el futuro de Europa, ha sido preguntado por los medios a su llegada por la "negociación" para el retorno del rey emérito.

"No sé lo que es negociar", ha dicho el exmandatario socialista, para agregar: "Ya saben cuál es mi posición, lo lógico es que venga y que esté aquí".

Sobre la decisión de la Fiscalía suiza de cerrar la causa en la que investigaba la donación de 65 millones de Juan Carlos I a Corinna Larsen, Felipe González ha comentado: "No me meto en eso; no habrá encontrado motivos para seguir".