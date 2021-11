Felipe VI defiende el derecho de los trabajadores a la formación tecnológica

Felipe VI ha afirmado este miércoles que la brecha digital que hay en la población española a la hora de usar medios tecnológicos para trabajar debe ser un motivo de preocupación al tiempo que ha defendido la formación y el reciclaje profesional han de ser “un derecho y una responsabilidad” de cada persona.



El rey ha hecho un llamamiento a las instituciones educativas a facilitar estas capacidades durante su intervención en la clausura de la XIV cumbre Cotec Europa, en la que ha participado junto al presidente de Italia, Sergio Mattarella, y el de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.



Bajo el lema “La transición hacia la economía intangible en Europa, el foro ha tenido lugar en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga, con la asistencia de autoridades políticas, empresarios y expertos convocados por la Fundación Cotec, cuya misión es fomentar la innovación y la tecnología como motor económico y social.



Felipe VI se ha hecho eco de los informes de Cotec en los que se señalan que el 40 por ciento de la población activa española no se considera capacitada para desenvolverse profesionalmente en una sociedad digital.



“No es quizá del todo una sorpresa, pero sí nos debe preocupar y ocupar porque tampoco es algo atribuible solo a diferencias generacionales”, ha apuntado el monarca.



A su juicio, la formación y el reciclaje profesional continuado “es un derecho y una responsabilidad de cada persona y ha de ser incentivada por las instituciones educativas y apoyada y facilitada en cada puesto de trabajo”.



La pandemia ha puesto de relieve, según el rey, la importancia del talento digital y se ha mostrado convencido de que será “decisivo” en la etapa de recuperación, por lo que ha animado a invertir para sacar el máximo partido a esas capacidades.



Al hilo del lema del foro Cotec, Felipe VI ha enfatizado también la conveniencia de destinar más recursos a los activos intangibles, que son aquellos que no se pueden ver, ni medir, como la tecnología, la formación, las patentes o la propiedad intelectual.



El jefe del Estado ha advertido de que sin ese capital intangible, “todo despliegue de infraestructuras y de otros activos materiales, en ámbitos como la transición digital o ecológica, tendrá un impacto limitado”.



De igual modo, ha resaltado que ante la creciente penetración de robots y algoritmos que asumen tareas desempeñadas antes por personas debe ir en paralelo a un fortalecimiento de los talentos vinculados a los seres humanos, como la creatividad, la capacidad de improvisación o la empatía.



Rememorando al pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso, el rey ha concluido con una reflexión: "Lo que podemos llegar a ser está mucho más allá de lo que somos y que somos mucho más de lo que podemos ver y medir".



El proyecto de la Fundación Cotec surgió en 1990 por iniciativa del rey Juan Carlos con el propósito de apoyar la innovación.



Desde 2005, los jefes de Estado de España, Italia y Portugal participan en cumbres anuales que se celebran de manera rotatoria en cada país.



La del año pasado no puedo celebrarse por la pandemia, por lo que Felipe VI se ha felicitado “enormemente” de que se pueda retomar un encuentro que tiene como objetivo “mirar y trabajar juntos hacia un mejor futuro común” entre España, Italia y Portugal.



Al acto han asistido la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la de La Rioja, Concha Andreu, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entre otras autoridades.



También han estado el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, y el de Caixabank, que antes de la clausura, han mantenido un coloquio con Calviño.