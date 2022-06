Felipe VI, ante Biden: “EE.UU. es una gran nación y un país aliado y amigo”

Felipe VI ha asegurado este martes que Estados Unidos es “una gran nación” y país “aliado y amigo” con el que España mantiene una “sincera” amistad, y ha expresado el deseo de seguir fortaleciendo cada día la relación entre ambas naciones.



El Rey ha transmitido este mensaje en las palabras con las que ha dado la bienvenida a Biden en el Palacio Real de Madrid antes de mantener una reunión bilateral con motivo de su presencia en España para asistir a la cumbre de la OTAN.



El encuentro ha tenido lugar después de que el monarca recibiera a Biden al aterrizar el Air Force One en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y tras la reunión mantenida en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez.



“Es una gran satisfacción para mí dar la bienvenida a España al presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden, en esta su primera visita a nuestro país como presidente de la gran nación norteamericana. País aliado socio económico y comercial de primer nivel y, sobre todo, país amigo”, ha subrayado el monarca al comienzo de su breve discurso.



Según Don Felipe, que ha proseguido su mensaje en inglés, España y EE. UU. comparten “profundos lazos históricos y culturales” de los que ambas naciones están “muy orgullosos”.



Pero lo más importante, ha añadido, es que comparten “valores y principios comunes” y una “sincera” amistad”, que España “quiere continuar fortaleciendo cada día”.



De la cumbre de la OTAN de Madrid que comienza mañana, miércoles, ha subrayado que es “especialmente importante” para que los países aliados mantengan “la unidad y la determinación” con el fin de defender “la libertad y los valores democráticos”.



Las palabras de los dos jefes de Estado ante dos banderas españolas y dos de EE. UU. han tenido lugar en el Salón de Columnas, donde España firmó su adhesión a la Comunidad Europea en 1985 y el rey Juan Carlos rubricó su abdicación hace ocho años.



Posteriormente, se han trasladado a la Cámara Oficial para mantener la charla, que se ha prolongado durante cerca de media hora.



Es la primera ocasión en la que Don Felipe se ve con Biden desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021 en sustitución de Donald Trump.



Felipe VI ha recordado que tuvieron varios encuentros cuando él era príncipe y Biden, vicepresidente con Barack Obama entre 2009 y 2017.



“Valoro mucho aquellas oportunidades y conversaciones que tuvimos en el pasado”, ha apuntado el monarca, quien ha deseado una feliz estancia en Madrid durante la cumbre en compañía de su esposa, Jill Biden.



Al inicio de su alocución, el mandatario estadounidense ha bromeado con don Felipe sobre la fama que tienen en un pueblo de Delaware, estado donde tiene su residencia privada en EE. UU, donde la gente llega y se queda más tiempo del que debería.



"Aparecemos, nos invitan y estamos más tiempo del que deberíamos, por lo que tenga cuidado, a lo mejor nunca se regresa", ha comentado al referirse a su primera visita a España desde que está en la Casa Blanca.



Al referirse a la guerra de Ucrania, Biden se ha comprometido a hacer frente a la agresión rusa y a sus amenazas, al considerar que ha sido “un abuso de poder sin precedentes desde la II Guerra Mundial”.



“No hay elección”, ha señalado Biden, quien ha opinado que el mundo está en un momento de "inflexión histórica" y que las cosas están cambiando "drásticamente" no solo en términos políticos, sino también en otros ámbitos por la pandemia y el cambio climático.



El presidente estadounidense ha agradecido al pueblo español "no solo en lo relacionado con lo que pasa en Europa", sino también en el norte de África y Latinoamérica.



"La ayuda y el apoyo han sido extremadamente valiosos", ha remarcado Biden, quien ha hablado de los “grandes flujos migratorios” que su país siempre ha tenido y que 24 de cada 100 estudiantes entre los 6 y los 17 años hablan español.



Felipe VI ha recibido a Biden al bajarse del coche oficial en una de las entradas del palacio que mira al Patio de la Armería y a la catedral de la Almudena.



Tras el apretón de manos, han accedido al zaguán del palacio y han subido por la alfombrada Escalera de Embajadores, flanqueada por los alabarderos con trajes de época.



Ambos volverán a encontrarse en la cena que los reyes ofrecen esta noche en el Palacio Real a los mandatarios que asisten a la cumbre de la OTAN.



No ha trascendido si en la reunión Biden ha invitado a los reyes a visitar EE. UU, después de que se cancelara por la pandemia la visita de Estado que tenían programada en abril de 2020 invitados por Trump y su esposa, Melania.



Iba a haber sido la segunda visita a la Casa Blanca de don Felipe y doña Letizia durante el mandato de Trump tras la gira que hicieron en junio de 2018 por Washington, San Antonio y Nueva Orléans.