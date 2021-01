Feijóo vuelve a descartar el confinamiento y ve que las medidas gallegas pueden tener "efectos muy parecidos"

El cierre perimetral de la Comunidad se mantiene este mes

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a descartar este miércoles un confinamiento general de los ciudadanos en Galicia, preguntado acerca si se plantea seguir los pasos de Portugal, y ha asegurado que, si se cumplen las restricciones y las "estrictas" recomendaciones realizadas en la Comunidad, "pueden tener efectos muy parecidos".

A preguntas de los medios, Feijóo ha defendido las nuevas medidas impulsadas en la Comunidad y ha asegurado que la situación gallega no obliga a un confinamiento general. No en vano, ha argumentado que la evolución epidemiológica, siendo "mala sin paliativos", es "mejor" en Galicia que en la media estatal, al igual que sucede con la presión asistencial en planta hospitalaria y UCI.

Además, ha remarcado que las recomendaciones gallegas van encaminadas a frenar el desarrollo de actividades no esenciales y se ha mostrado convencido de que, si los ciudadanos las siguen, el efecto podría ser similar al de un confinamiento general.

"MAYOR RIGOR" EN EL CONTROL DE FRONTERAS

"No con la misma intensidad, pero la intencionalidad es no desplazarse para supuestos que no sean imprescindibles", ha aseverado, antes de preguntarse, dada la situación epidemiológica "muy complicada" de Portugal, si no sería posible controlar "con mayor rigor" las interacciones en las zonas fronterizas con el país vecino.

No en vano, ha apuntado a la elevada incidencia de ayuntamientos colindantes con el país luso como Verín, en Ourense, o los pontevedreses de Tui y Salvaterra do Miño.

Además de las nuevas restricciones internas, Feijóo ha ratificado en su intervención que, tal y como se había previsto, el cierre perimetral de la Comunidad se mantiene todo este mes.