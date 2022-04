Feijóo: "No voy a juzgar a los dirigentes políticos por si son más afines o no"

El nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que los congresos regionales son para "fortalecer el partido, no para controlar el partido" y que el objetivo no es tener "el liderazgo orgánico" del mismo sino tener el "liderazgo social".

"A mí no me interesa tener controlado el PP de estas comunidades autónomas. No, no, no, yo no voy a juzgar a los dirigentes políticos por si son más afines o no; yo sólo les voy a juzgar por una cosa: por sus resultados electorales, y una persona que pierda las elecciones no puede permanecer en su puesto. Aquí se viene a ganar. Y ganar significa mejorar los resultados electorales".

En una entrevista para 'ABC' recogida por Europa Press, el recién nombrado presidente de la formación 'popular' ha hablado sobre asuntos como el nuevo PP, el acuerdo con Vox en Castilla y León o economía, entre otros.

Con respecto al nuevo diseño de modelo de partido, en la que se da más autonomía a los barones autonómicos, Feijóo defiende que "España es una nación" y que el PP es "un partido nacional". "La única opción de gobierno que tiene España es un partido nacional, que es el PP. Lo demás es una coalición, es una conglomeración de partidos, es una confederación de partidos, es el PSC más el PSOE. Nosotros no", argumenta.

Así, asegura que, partiendo de la base de que el PP es un partido nacional, la organización territorial del partido se basa en las comunidades autónomas. "Y en relación con Madrid yo no tengo ninguna duda, y lo dije hace mucho tiempo. Lo que me parecería sorprendente es que la presidenta de la Comunidad de Madrid no quisiera presidir el partido en Madrid. Por tanto, si el congreso de Madrid puede ser en mayo, mejor que en junio", comenta.

Sobre el acuerdo con el partido liderado por Santiago Abascal, Feijóo defiende que se ha firmado un "acuerdo con luz, taquígrafos, conocido, transparente y publicado" y justifica que este acuerdo ha salido adelante para "darle una oportunidad a la estabilidad en Castilla y León".

Por último, se ha referido a la situación económica por la que atraviesa España, insistiendo en la importancia de bajar los impuestos para dar "un poco de oxígeno a las economías familiares". El líder de los 'populares' señala que su postura es "meditada, sensata, no para disminuir los ingresos, sino para reactivar el consumo".

"Y estoy convencido de que si a los españoles les devolvemos con efectos retroactivos desde el mes de enero una parte de la retención del impuesto sobre a la renta, la mayoría lo van a gastar. Por lo tanto, vamos a recaudar", opina Feijóo, que se queja de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acepte ninguna propuesta del PP y, por tanto, considera "difícil acompañar a alguien que no quiere ser acompañado".

Para Feijóo, precisamente los recortes se pueden evitar si no cae la recaudación, si no se acaba el consumo, si se vuelve a mandar otra vez un mensaje de confianza en la economía y la inversión extranjera se recupera, si los precios de la energía son competitivos y las fábricas y las industrias siguen produciendo, explica. "El tema de recortes es que la gente no se crea que ya llega el centro-derecha a recortar. Los recortes que hay que hacer son los burocráticos, no los de servicios al ciudadano", dice.