Feijóo vería un disparate que Sánchez fuese el jefe de la oposición si pierde el Gobierno

Alberto Núñez Feijóo considera que sería un disparate que Pedro Sánchez se mantuviese como jefe de la oposición si pierde el Gobierno tras las elecciones generales del próximo 23 de julio, como esperan los populares.

Así lo ha expresado el candidato del PP este sábado en una conversación informal con periodistas mantenida este sábado en el autobús de campaña. En sus mitines ha llegado a pedir el voto al electorado socialista para que cambien de secretario general.

Además, en una entrevista con El Español, publicada este domingo, Feijóo afirma que "Vox no es un buen socio" y que se siente "más cercano" al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page. "Si necesito 20 escaños voy a hablar con el PSOE", apunta.

Este mensaje, que tiene como destinatarios tanto a Vox como a los socialistas, es repetido, pero gana enteros con el paso de los días, cuando el PP subraya que le quedan veinte escaños para alcanzar la mayoría absoluta.

Si solo logran la mitad de esta meta podrían situarse en torno a los 168 escaños, una cifra que Feijóo ve factible y que llevaría al PP a intentar una investidura sin Vox, buscando a partidos como el PNV y apelando a la abstención de la izquierda.

Tan arriba están los ánimos en el PP que Feijóo ya ha señalado, tanto en público como en privado, que la mayoría absoluta no es imposible, aunque sí poco probable.

El líder del PP no espera sin embargo un hundimiento de su rival socialista. Feijóo explicó a los periodistas que lo que Sánchez está perdiendo por el centro lo recupera en el electorado a su izquierda.

Cree Feijóo que el PSOE se mantiene en el 28 % del voto porque se alimenta de los votantes de Sumar. En su opinión, el PSOE infló a la plataforma de Yolanda Díaz, dividió a su espacio y ahora la está machacando porque esta candidatura le hace el juego de apelar al voto útil contra Vox.

Además, reacciona con ironía a la reivindicación que Sánchez hace de su trayectoria para convencer a sus electores de que la victoria es posible. Sería desde luego contra todo pronóstico, apuntó.

Respecto a Vox, aunque Feijóo sostiene en El Español que no sería un buen socio, en conversación con los periodistas ha admitido que no pide que le regalen la investidura, sino que no voten con el "sanchismo" y asume que después, durante la legislatura, tendrían que entenderse porque el PP tendría que pasar por la ventanilla de Vox para aprobar leyes.

El candidato del PP no entiende la actitud de Santiago Abascal cuando afirmó que tendría que darse un golpe en la cabeza para permitir que gobierne el popular Fernando López Miras en la Región de Murcia sin entrar en su ejecutivo.

NO LE PREOCUPA SER EL PROTAGONISTA INDIRECTO DEL DEBATE A TRES

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Feijóo cuenta con que puede ser el protagonista de forma indirecta en el debate a tres del próximo 19 de julio en RTVE, pero asegura que no le preocupa.

Sí le preocupaba en cambio que Sánchez pretendiese escenificar en un debate a cuatro que él va con su vicepresidenta, Yolanda Díaz y Feijóo, con el suyo, Santiago Abascal, una vinculación que el PP rechaza. El verdadero debate debería ser a siete, con PNV, ERC y EH Bildu, insiste Feijóo.