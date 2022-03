Feijóo: A veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato único a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que este partido "nunca" será "populista" y ha aseverado: "A veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo".

Feijóo ha hecho estas declaraciones durante su discurso ante militantes en el MuVIM de Valencia, el primer acto de su campaña por España para recabar apoyos para presidir el PP en el congreso extraordinario del partido que tendrá lugar en Sevilla el primer fin de semana de abril.

"Tenemos que trazar nuestro propio camino", ha dicho el dirigente gallego, para quien las mayorías "no se regalan" y ha dicho a los asistentes: "Voy a decir lo que no somos: un partido de moda, el que no sobrevive al propio fundador; nunca seremos un partido populista, que nace al calor de la indignación" y cuyo beneficio, ha dicho, es "conseguir descrédito institucional para crecer".

"Hagamos la política que sale de la cabeza, no de las tripas, pensemos lo que hay que decir y hagámoslo", ha añadido Feijóo, quien se ha comprometido a liderar un partido que no prometerá "falsas ilusiones" ni "el paraíso en la tierra".