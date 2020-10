Feijóo: Única posibilidad frente a nefasto gobierno socialcomunista es el PP

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este miércoles en que "la única posibilidad" para cambiar "al nefasto gobierno socialcomunista" es el PP.

El presidente gallego ha replicado de este modo al líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, que al inicio de su intervención en la sesión de control en el Parlamento gallego ha instado al PP a ponerse "al lado del Gobierno frente a la amenaza fascista" ante una moción de censura presentada por la "ultraderecha" y que "pone en riesgo el modelo de convivencia".

Núñez Feijóo ha tachado de "juego de entretenimiento" la moción de censura presentada por VOX y ha felicitado a Caballero de forma irónica por esta apelación, ya que "parece que acaba de recibir un mensaje de Ferraz", en alusión a la calle donde está la sede del PSOE en Madrid.

El presidente gallego ha lamentado que mientras se debate esa moción, que no saldrá adelante, "España está en la peor situación económica, institucional y, lamentablemente, también, con algún tic antidemocrático que nos preocupa a todos los demócratas", ha señalado sobre la pretendida reforma judicial impulsada por PSOE y Unidas Podemos.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha aludido a este breve enfrentamiento entre PP y PSOE, cuyos líderes en Galicia están entregados a defender a Pedro Sánchez y a Pablo Casado "e ignoran los problemas propios"

"No debería molestarle que yo no esté de acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez y que ustedes apoyan", le replicado Núñez Feijóo, quien ha reivindicado su derecho a tener su opinión sobre el ejecutivo de coalición: "Es malo para Galicia y malo para España y no debería molestarle", ha concluido.