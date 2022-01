Feijóo ve "unha garantía" o certificado covid e ábrese a reducir corentenas se é "unha decisión clínica"

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ve "un interrogante procedente" o debate acerca de se se debe reducir a corentena após infectarse de covid-19. De feito, afirmou que el sería "partidario" de facelo "se se pode", pero remarcou que a decisión debe ser "clínica" e que "hai que ter moito coidado con iso".

Así o trasladou nunha entrevista con 'A Sexta', recollida por Europa Press, ás portas de que se reúna este martes o comité clínico e aborde varios asuntos, entre eles manter a esixencia do certificado covid. Feijóo volveu a defender a utilidade do pasaporte, que considera "unha garantía" para usuarios e traballadores dos establecementos, por exemplo.

Na entrevista, preguntado por se sería partidario de reducir as corentenas de sete a catro ou menos días, como defenden os presidentes dalgunhas comunidades, Feijóo advertiu que "hai que ter moito coidado con iso", aínda que lembrou como os illamentos empezaron en 14 días e han ir baixando até sete.

Á marxe do avance da vacinación, o presidente galego apuntou que as novas variantes "han ir de máis a menos en gravidade, aínda que non en contaxiosidade", e ha ejemplificado con que hai máis ingresos ligados ao delta que á ómicron.

"Se se pode baixar, eu son partidario de facelo, pero é unha decisión clínica", sentenciou, neste contexto, antes de engadir que "baixar de sete a cinco" días a corentena é "un interrogante procedente".

Iso si, insistiu en que a decisión debe ser clínica e remarcou que probablemente, que a un paciente que dea negativo ao cinco días póidaselle levantar a corentena dependerá "da idade, da patoloxía de base" ou doutros factores.

CERTIFICADO COVID

No transcurso da entrevista, preguntado acerca de se el sufriu algún contaxio por covid, explicou que tivo sintomatología "un par de veces" e sempre resultou "con PCR negativa", pero non o descartou e engadiu que, igual se lle realizan análise, "dá que si" foi infectado.

E en relación a manter o certificado covid, apuntou que este martes estará na mesa do comité clínico, aínda que defendeu a súa utilidade e que é "unha garantía" para usuarios e traballadores dos locais hostaleiros. "Imos ver que din", esgrimiu, en relación aos expertos.

En todo caso, incidiu en que as decisións de Galicia, tales como esixir o certificado covid ou fixar o que ve unhas "mínimas" restricións --afectan os horarios de hostalaría e lecer nocturno, e á reunión de non convivientes na madrugada das fins de semana-- deron bos resultados.

"As cousas non han ir tan mal en Galicia", reivindicou, antes de engadir que a Comunidade vai na cabeza no proceso de vacinación. E sobre por que a incidencia é menor en Madrid (comunidade que non conta o test de antígenos) a pesar de ter menos restricións, ha replicado que para o a relevancia está en manter controlada a presión hospitalaria e no freo á mortalidade, dous indicadores nos que Galicia está en boa posición na táboa comparativa.