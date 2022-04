Feijóo tras otro fallo de Gürtel: del pasado del PP no se reniega, se aprende

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este viernes sobre la nueva condena por el caso Gúrtel que su partido asumirá su responsabilidad "con naturalidad, normalidad y deportividad" porque no se trata de un asunto novedoso, pero en todo caso, ha enfatizado: "del pasado de nuestro partido no se reniega, se aprende".

La Audiencia Nacional ha vuelto a condenar al PP al pago de 204.198,64 euros por lucrarse de los beneficios que obtuvo la red Gürtel entre 2001 y 2009 en el municipio de Boadilla del Monte (Madrid) con Arturo González Panero, alias el Albondiguilla, como alcalde, a quien impone 36 años y 11 meses de prisión.

El todavía presidente del Gobierno gallego ha aclarado en una conferencia de prensa en A Coruña, donde esta mañana ha celebrado la reunión semanal del Consello de la Xunta, que todavía no ha leído la sentencia, ante la que ha mostrado su respeto, no obstante ha indicado que se ha condenado a unas personas que "actuaban de forma paralegal utilizando al PP".

"Si el PP no ha hecho las cosas bien tiene que asumirlas", ha enfatizado su presidente, que añade que del pasado del partido "no se reniega, se aprende".

El líder nacional del PP ha asegurado también que este asunto no le preocupa, ocurrió hace viente años y los responsables responderán ante la justicia, si bien cree, que tras asumir su responsabilidad y pedir disculpas, el partido "ha pagado bastantes responsabilidades políticas en relación a estos asuntos", frente a otros, ha dicho, con sus integrantes imputados por conductas en el ejercicio actual de sus cargos.

Preguntado por la venta de la sede nacional del partido en la madrileña calle Génova, ha respondido que no ha meditado este asunto porque no le han informado al respecto, aunque "si se hace una operación será por necesidad de financiación o tesorería, no por otra cuestión", ha añadido.

Sobre el cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Madrid por la gestión de material durante la pandemia, ha agradecido a su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que se persone como perjudicado en este tipo de compras porque no se puede "aceptar" que alguien utilice una institución pública para hacer negocio.

"Si pasase en Galicia íbamos a perseguir a cualquier persona que se lucrara con cualquier tipo de contrato", ha sostenido el todavía presidente de la Xunta.