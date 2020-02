Feijóo tacha de "moroso" al Gobierno y le pide que pague para ser creíble

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este viernes al Gobierno que "pague lo que debe" a las comunidades autónomas, ya que para sentarse en la mesa de negociación de la reforma de la financiación y creer en el interlocutor lo primero es que "no sea un moroso".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo ayer en el Congreso que ha acelerado los trámites para la elaboración del presupuesto de 2020, que espera tener aprobado en el verano, y la reforma de la financiación autonómica, que contará con un "esqueleto" básico en otoño.

Tras participar en la entrega de los Premios Fin de Carrera en Santiago, Núñez Feijóo ha insistido en que para sentarse a la mesa y hablar de financiación autonómica "lo primero" que debe hacer el Gobierno es "pagar lo que se le debe a las comunidades autónomas" por el IVA de 2017 y, en el caso de Galicia, por los mecanismos habilitados por cumplir con los compromisos fiscales ese año y 2018.

"Págueme lo que me debe. Yo no puedo ver a la administración central y pensar que cuando estoy sentado estoy viendo a un moroso", ha señalado el presidente gallego, que ha abundado en que mientras no se produzca ese pago "no es posible hablar en serio sobre nada".

"¿Qué más da lo que digan si al final lo incumplen? ¿Qué más da el dinero que dicen que nos van a dar si al final no nos lo pagan, qué más da, en consecuencia, tomar en serio una cosa tan seria como la financiación si el Gobierno no se toma en serio a las Comunidades Autónomas?", ha concluido. EFE