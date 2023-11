El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado este miércoles que, pese a haber ganado las elecciones generales, no es presidente del Gobierno porque no se vende ni vende a los españoles, a diferencia de lo que, en su opinión, ha hecho Pedro Sánchez con sus pactos con los partidos independentistas.

"No soy presidente porque no me vendo ni vendo a los españoles", ha afirmado Feijóo en su dúplica a Sánchez durante el debate de investidura.

Y ha incidido en que a diferencia de él, es imposible que el candidato a la reelección renuncie a volver a ser presidente del Gobierno "le pidan lo que le pidan".