Feijóo, sobre veto de ERC a Iceta: Empiezan fuerte, son los que van a mandar

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el veto de "los independentistas" catalanes a que Miquel Iceta sea designado senador en el Parlament catalán indica que "empiezan fuerte" y acredita que "son los que van a mandar".

El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha reafirmado el voto en contra de su formación a la designación del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, como senador, por la "falta de respeto" del PSOE hacia los catalanes y las "instituciones catalanas".

En un mitin en Padrón (A Coruña), el líder del PP gallego ha recordado que el PSOE tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y ya afirmado que no puede elegir ni a su propio senador, ya que primero debe ser elegido para esta función en el Parlament catalán, donde no dispone de los votos suficientes.

Según Núñez Feijóo, a Galicia no lo interesa una España en la que decidan "Puigdemont, ERC y Bildu" y ha advertido de que fuerzas como el BNG, las Mareas de Podemos y el PSdeG "son lo mismo", mientras que el PP es "la alternativa a toda esta suma de partidos que no se entienden entre ellos y que no dejan ni gobernar al que tiene mayoría absoluta".