Feijóo, sobre la exhumación de Franco: "Cuando uno no tiene un proyecto de futuro, se refugia en el pasado"

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado, sobre los pasos dados por el Gobierno para la exhumación de Franco, que "cuando uno no tiene un proyecto de futuro se refugia en el pasado".

A preguntas de los periodistas, antes de asistir a la junta local del PP coruñés, ha rechazado dedicarse a comentar "la dictadura que España ha superado hace 40 años". "A mí lo que me preocupa no son los últimos 80 años, si no los próximos 80 meses", ha añadido.

Además, ha instado a no perder "el horizonte". "El horizonte es que podemos hacer en España a partir de ahora y empezar a darle vueltas a la dictadura franquista no forma parte de las prioridades, entiendo, que ni de la mayoría de los ciudadanos ni del PP".

En la misma línea, ha insistido que su prioridad tampoco pasa por "comentar" la dictadura. Frente a ello, ha reivindicado la transición política en España, convencido de que se han cerrado también "heridas".