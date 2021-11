Feijóo, sobre la cumbre de financiación: "No nos reunimos para molestar"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anfitrión de una reunión sobre financiación autonómica que este martes juntará a ocho presidentes autonómicos, ha señalado esta noche que "no nos reunimos para molestar" y que se trata de una cita que "no va contra nadie".

En el encuentro coincidirán el 'popular' Feijóo; el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP); Miguel Ángel Revilla (Partido Regionalista de Cantabria) y otros cinco mandatarios, todos ellos socialistas: los de Castilla-La Mancha (Emiliano García Page), Extremadura (Guillermo Fernández Vara), La Rioja (Concha Andreu), Aragón (Javier Lambán) y Asturias (Adrián Barbón), los cuales han insistido en no convertir esta convocatoria en una confrontación partidista.

Núñez Feijóo, en una entrevista en Onda Cero, ha dicho este lunes que si se ven las caras es por la "necesidad de ser responsables" y ha confiado en que se pueda cerrar un texto conjunto sobre uno de los desafíos políticos, a su juicio, de "mayor calado", máxime ante una eventual reforma del sistema.

"Para los puntos de desencuentro ya llega la realidad política española", ha dejado caer el dirigente gallego en la víspera.

El encuentro será este 23 de noviembre, con inicio a las diez de la mañana, y con el Hostal dos Reis Católicos, en la capital gallega, como lugar elegido para la asamblea.

Reto demográfico y fondos europeos serán otros temas a abordar, ha anticipado Feijóo.

En clave política, Feijóo ha hablado también en esta emisora de la decisión del líder del PP, Pablo Casado, de pedirle que sea el coordinador de barones del partido para unificar estrategias de los líderes autonómicos en las reuniones con el gobierno de Pedro Sánchez.

El foco está en las conferencias de presidentes, ha resumido Feijóo, y podrá estrenar responsabilidad en la preparatoria de la cita del 26 de este mes, después de que la última conferencia se celebrase en Salamanca el pasado 30 de julio.

Preguntado sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acerca de si le gustaría que fuese la presidenta del PP madrileño, ha dicho: "yo si gana el congreso, por supuesto", tras apuntar previamente que le preocuparía "si después del congreso de Madrid el partido saliese dividido", nada más.

Por último, acerca de la pandemia, con los parámetros al alza, ha dicho Feijóo que "estamos en una ola clara", la sexta, con "tendencia ascendente" y "muy expectantes de que esto no se traduzca en ingresos hospitalarios".

Ha lamentado Feijóo que no se haya legislado para todos, que no exista una ley de pandemias, y que ahora el empleo o no del certificado covid dependa de si en cada comunidad la justicia avala o rechaza su utilización para contener el incremento de contagios.