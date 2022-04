Feijóo ve un "sarcasmo" que Sánchez dé lecciones al PP con caso mascarillas cuando tiene cuatro altos cargos imputados

Expresa su "tranquilidad" y "serenidad" porque no tiene "ninguna duda de la honestidad" de sus compañeros y no hay nadie imputado

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que es un "sarcasmo" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dé "lecciones de honorabilidad" a su partido en relación con caso de las mascarillas cuando el Gobierno tiene "cuatro altos cargos imputados" por la compra de material sanitario durante la pandemia. Dicho esto, ha subrayado que él no tiene "ninguna duda sobre la honestidad de sus compañeros", en alusión al alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida.

Así se ha pronunciado en su visita a un centro de salud en O Porriño (Pontevedra), después de que Sánchez haya acusado al PP de no haber resuelto sus problemas con la corrupción por los contratos de compras de mascarillas en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que investigan los tribunales y le haya afeado los pactos con la ultraderecha.

En declaraciones a los periodistas, Feijóo ha afirmado que "no sabe muy bien a qué se refiere" el presidente del Gobierno porque el Ejecutivo "tiene cuatro altos cargos imputados presentando declaración en los juzgados por la compra de material sanitario durante la pandemia".

SUBRAYA QUE NO HAY "COMPAÑEROS" DEL PP IMPUTADOS

Tras precisar que se trata de un alto cargo del Ministerio de Hacienda y tres altos cargos del Ministerio de Sanidad, ha indicado que el hecho de que el Gobierno "dé instrucciones o ejemplos a otras instituciones es cuando menos un sarcasmo" porque "no hay compañeros" del PP que "estén imputados" por este caso. "Al menos al que usted se refería, al alcalde de Madrid", ha enfatizado, para reiterar que el Gobierno sí tiene a "cuatro altos cargos imputados".

Por todo ello, Feijóo ha criticado que "hoy el presidente del Gobierno intente dar lecciones sobre honorabilidad". "Mire, la honorabilidad se demuestra todos los días. No creo que sea un buen ejemplo dar lecciones de honorabilidad el Gobierno que tiene cuatro altos cargos imputados por la compra de material sanitario durante la pandemia", ha agregado.

El presidente de los 'populares' ha expresado su "tranquilidad" y "serenidad" ante las informaciones que se están publicado sobre el caso de las mascarillas en Madrid. "No tengo ninguna duda sobre la honestidad de mis compañeros. Si la tuviera, lo diría. Como no la tengo, lo digo con igual de franqueza. No tengo dudas al respecto", ha concluido.