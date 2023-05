Feijóo: "Sánchez tiene una receta, fiar su futuro a una amnesia colectiva"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves en Ceuta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene una "receta" para las próximas elecciones que es "fiar su futuro a una amnesia colectiva" porque el "sanchismo busca -ha dicho- que los españoles olvidemos".

Lo ha afirmado en un acto público en la ciudad ceutí, donde ha destacado que el Gobierno "va tapando crisis con otras y los anuncios importan más que la desidia en la gestión cuando muchas familias españolas no han podido encender la calefacción este invierno".

Feijóo ha lamentado situaciones vividas en los últimos años como "los indultos o la malversación" además de "todas las chapuzas cometidas y ver cómo los políticos independentistas catalanes se mofan de los españoles que cumplen las leyes, es sorprendente que no haya igualdad con las leyes", ha manifestado.

"Estamos hartos de la fractura y la división y que los políticos repartan carné de buenos o malos españoles cuando el Gobierno actual busca siempre un culpable cada vez que hay un problema en España", ha dicho.

El líder del PP ha considerado que España "lleva cinco años perdidos con partidos sin ningún interés por España y que se jactan de ello y no creen en nuestro país; el PSOE no es un partido de Estado, Sánchez ha traicionado la confianza de todos porque ha hecho todo lo contrario de lo que dijo antes de las elecciones", ha sostenido.

Ha abogado, en este sentido, por que gobiernen las mayorías "porque son necesarias para salir del impás, la fractura y la división que vive nuestro país".

En su opinión, "no es lo mismo que gobierne uno u otro ya que para gestionar el dinero se necesita experiencia y conocimiento y no se debe renunciar a la estabilidad. La dedicación, el talante y las ganas de ser útil a una tierra es difícil de conseguir y hay que buscar una política que piense en el futuro y que no divide para debilitar, es decir, una política que presuma poco y que trabaje mucho".

Ha defendido que en España se necesita "una política que busca la verdad, el acierto y que presuma de lo que hace y nunca de lo que no hace".

Por su parte, Juan Jesús Vivas ha valorado las "continuadas muestras de cariño" de Feijóo hacia Ceuta: "Porque has venido como presidente de la Xunta de Galicia, como miembro de la dirección nacional y varias veces como presidente del partido", y ha agradecido que "siempre" ponga de manifiesto que "Ceuta es España, se mire por donde se mire". EFE

