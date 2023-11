Feijóo y Rueda dicen a Nuevas Generaciones que su "compromiso es más importante que nunca"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, han trasladado a las Nuevas Generaciones del partido en la comunidad autónoma que su "compromiso es más importante que nunca".

Feijóo ha participado, a través de un vídeo, en la clausura del XI Congreso Autonómico de Nuevas Generaciones, que ha elegido como presidenta de los jóvenes populares gallegos a Nicole Grueira, de 22 años, con el 91,5 % de apoyos.

En el mensaje institucional grabado, el jefe de la oposición, que este sábado ha participado en la manifestación convocada en Madrid contra la amnistía, ha agradecido a los jóvenes de Nuevas Generaciones no haberse quedado "callados" y haber dado "un paso al frente por construir una Galicia y una España mejor".

"Vuestro compromiso es más importante que nunca", les ha indicado Feijóo, que ha aconsejado a la nueva presidenta de los jóvenes del partido en Galicia que trabaje "mucho" porque "hay pocas cosas más gratificantes que tener la oportunidad de servir a los gallegos".

En la clausura del congreso en el túnel subterráneo de la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela, el dirigente del PP gallego y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha elogiado el "inconformismo" de los jóvenes y les ha dicho que la "ideología no tiene edad".

Les ha agradecido que se sumaran a las manifestaciones contra la amnistía en un momento en que "hay que ser más libres y más iguales que nunca".

"Es más necesario que nunca decir que todos somos iguales, que no queremos discriminaciones, que nadie se tiene que sentir superior a nadie y que desde luego no nos pueden colocar en situación inferior. Que lo diga la juventud es muy importante", ha apuntado.

Rueda ha asegurado que la investidura de Pedro Sánchez ha dejado claro que "no hay ningún límite" porque este "lo van a poner los que precisamente tienen hipotecado a quien les dio todo".

El presidente de la Xunta ha afirmado que Galicia se juega el "ser o no ser" y ha añadido que no van a "permitir" que a la comunidad se le quite "absolutamente nada".