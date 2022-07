Feijóo se reunirá en el Congreso con asociaciones de víctimas del terrorismo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantendrá este jueves en el Congreso una reunión privada con asociaciones de víctimas del terrorismo, coincidiendo con la aprobación en el Parlamento de la ley de Memoria Histórica pactada con EH Bildu si bien fuentes del PP han negado que tenga relación.

Según fuentes del PP, el encuentro, que se circunscribe en el ámbito privado y se celebra en el marco del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, es el primero que Feijóo mantendrá con las asociaciones de víctimas.

Los populares valoran que "la inmensa mayoría" de las asociaciones se sentarán este jueves con el presidente del PP, "después de que algunas no asistieran el domingo al acto organizado por el alcalde de Ermua para no coincidir con Pedro Sánchez".

En el encuentro, Feijóo manifestará a las asociaciones el respeto por las víctimas, la solidaridad con su dolor y el compromiso para "ayudar a que España no afronte su futuro olvidando su pasado".

La reunión no está en la agenda pública del partido porque, según insiste el PP, se trata de un encuentro discreto y no mediatizado "en un momento que no es fácil" para las asociaciones de víctimas del terrorismo, "ni en lo personal ni en lo anímico".