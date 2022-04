Feijóo se reúne con patronal y sindicatos para articular su alternativa

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reúne hoy con los responsables de la patronal Cepyme y CEOE y de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT para completar su proyecto económico, que incluye rebajas fiscales para contrarrestar la alta inflación y que remitirá en los próximos días al Gobierno.

La agenda del todavía presidente de la Xunta de Galicia, que comienza a las 9.00 y se extiende hasta el último encuentro, programado a las 18.00, impide que acuda a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente en Castilla y León del primer gobierno de coalición de PP y Vox, a la que sí acudirá la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El PP niega que Feijóo pretenda esquivar una foto con Vox y justifica su ausencia en que su prioridad es dar una alternativa económica a los ciudadanos. Será la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien acuda en representación del partido al acto en el que Mañueco jurará su cargo.

La jornada económica que protagoniza este martes Feijóo comienza con su encuentro con Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme, a las 9.00. A continuación, a las 11.00, se reunirá con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Por la tarde, a las 16.30, le llegará al turno a los sindicatos, en primer lugar al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y a continuación, a partir de las 18.00 a José María Álvarez, de la UGT.

En estas reuniones, Feijóo mostrará a empresarios y sindicatos la propuesta económica que defendió ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que tiene como ejes la bajada de impuestos, con la deflactación del IRPF, o la eliminación del gasto improductivo, que los populares cifran en 60.000 millones de euros.

"Con un 10 % de inflación, un presidente de Gobierno que no baje los impuestos, es que no tiene corazón, es que no le interesan las gentes con dificultades para llegar a fin de mes", sostuvo Feijóo este lunes en O Porriño (Pontevedra).

Según indican fuentes del PP, el nuevo líder de los populares pretende enriquecer su alternativa económica con las aportaciones de los agentes económicos y, tras completarla, la remitirá a finales de esta semana al presidente del Gobierno, que ya ha rechazado una bajada generalizada de impuestos.

Ésta es la primera reunión de trabajo entre Feijóo y Garamendi, tras una etapa en la que su antecesor, Pablo Casado, marcó distancias con la patronal por su visto bueno a la reforma laboral, los pactos con los sindicatos o las declaraciones del presidente de la CEOE sobre los indultos a los presos del procés.

Además, coincide con la negociación entre sindicatos y empresarios sobre las subidas salariales en los convenios colectivos, cuando la inflación roza el 10 %.