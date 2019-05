Feijóo: La responsabilidad del 28A es del PP y de todos sus dirigentes

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, considera que "la responsabilidad del 28A es del PP y de todos sus dirigentes" y opina que "Podemos no sustituirá al PSOE ni Ciudadanos al PP".

En una entrevista que hoy publica el diario Abc, el presidente de la Xunta señala que lo peor que pueden hacer ahora en el PP es ponerse "nerviosos". Y añade: "En junio, con todos los datos, tenemos que hablar de los resultados electorales".

"Vamos a decirle a los españoles que si diez millones de españoles que votaron al centro y derecha en las generales nos unimos en la casa común que es el PP, ganaremos el 26M", explica el dirigente popular, que añade que le sorprende "la falta de humildad de Ciudadanos: hay una ambición que ciega a algunos políticos españoles que es sorprendente"

Para Núñez Feijóo, "Ciudadanos es un partido prescindible para mantener la España democrática".

Opina que el PP tiene que "explicar mejor" su defensa de la unidad de España y recalca que son "un partido autonomista".

También crítica al Gobierno y a su presidente en funciones, Pedro Sánchez: "Nunca ha habido un presidente que tuviese diez meses de campaña electoral, que confundiese el BOE con su programa electoral".

"Me preocupa mucho, y también me preocupa mucho el tema territorial porque no se va a aprobar una sola ley en el Parlamento sin el apoyo del partido de Puigdemont, ERC o Bildu", dice el presidente de la Xunta.

Sobre la política lingüística de su Gobierno, Feijóo declara: "En Galicia tenemos dos idiomas, cuidémoslos. Nuestro problema no es el gallego ni el castellano, el problema es el inglés".